Cusco FC vs. Sport Huancayo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la primera jornada del Torneo Apertura 2023 de la Liga 1. El compromiso está programado para este viernes 3 de febrero desde las 3:30 p.m. y se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas y todas las incidencias en la web de Depor.

A pocas horas de que comience una nueva temporada en el fútbol peruano, todavía existe la incertidumbre de si se jugará o no el partido entre el cuadro cusqueño y el huancaíno. Si bien la Liga Profesional de Fútbol (LPF) comunicó el último miércoles que ya existían las garantías para el normal desarrollo del torneo, cada hora que pasa aumentan las dudas al respecto.

Ya que el partido se llevará a cabo en Cusco, una de las ciudades más convulsionadas por las manifestaciones originadas por la complicada situación sociopolítica que vive el Perú, la Prefectura Regional de dicha ciudad declaró un estado de emergencia hasta el próximo 15 de febrero.

Aunque el presidente del Consejo de Ministro, Alberto Otálora, dio luz verde para que se juegue el campeonato este fin de semana, según las recientes declaraciones del asesor legal de Cusco FC en ‘Exitosa Deportes’, la declaratoria de emergencia no ha variado en la ciudad imperial. Esto quiere decir que no existen las garantías para que se juegue el compromiso ante Sport Huancayo.

“La realidad en este momento es que no ha variado la negativa, respecto a la viabilidad del partido, independientemente de la postura del premier. Ante la consulta respectiva, hoy no hay un cambio respecto a la documentación. Se mantiene la condición actual: no existe la viabilidad de que el partido se pueda desarrollar”, señaló Maxwell Caio.

De esta manera, más allá de la postura de Cusco FC sobre los derechos de transmisión del campeonato, la decisión de no jugar mañana la tomaron a partir de que no existe la viabilidad para que se desarrolle el partido ante el ‘Rojo Matador’. “No hay ninguna modificación, nuestro pronunciamiento está en esa línea. Mientras no exista el cambio de la postura de las autoridades en esta línea, nosotros, respetuosos como corresponde, no podemos dar una decisión distinta a la que ya se ha conocido de manera pública”, recalcó el asesor legal.

En lo que respecta al plantel dirigido por Mifflin Bermúdez, ellos han cumplido con su cronograma de trabajo y ya se encuentran en Cusco para enfrentar al cuadro local. Veremos cómo cambia el panorama en las próximas horas, si finalmente se juega el partido y se da el puntapié inicial a la Liga 1 2023, o nuevamente tendremos más sorpresas.

Cusco FC vs. Sport Huancayo: horarios en el mundo

Perú: 3:30 p.m.

México: 2:30 p.m.

Colombia: 3:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

Bolivia: 4:30 p.m.

Venezuela: 4:30 p.m.

Argentina: 5:30 p.m.

Chile: 5:30 p.m.

Uruguay: 5:30 p.m.

Brasil: 5:30 p.m.

España: 9:30 p.m.

Cusco FC vs. Sport Huancayo: ¿dónde se jugará el partido?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.