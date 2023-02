A pesar de que la Liga Profesional de Fútbol (LPF) anunció el último miércoles que la Liga 1 2023 iniciará este viernes a puertas cerradas, la incertidumbre en el fútbol peruano no cesa. Los clubes opositores a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se mantienen firmes en su postura de no presentarse a los partidos de la fecha 3 hasta que no se resuelvan los líos por los derechos de transmisión, y esta vez fue Alianza Lima el primero en reafirmar su decisión.

En diálogo con ‘RPP Deportes’, Salomón Lerner, miembro del Fondo Blanquiazul, remarcó la posición del club de La Victoria sobre el inicio del Torneo Apertura y manifestó que, en principio, hasta que no haya un consenso con la FPF, no se presentarán el domingo 5 de febrero en el estadio Alberto Gallardo para enfrentar a Sporting Cristal, tal como está establecido en la programación de la LPF.

“Nuestra postura como Alianza Lima a día de hoy es no jugar el domingo. Estamos teniendo reuniones con todas las partes involucradas, sobre eso comunicaremos en las próximas horas”, manifestó Lerner, aclarando que dentro de pronto emitirán un comunicado en conjunto respecto a la decisión que tomarán sobre el inicio de la Liga 1.

Asimismo, el miembro del Fondo recalcó que Alianza Lima tiene un compromiso contractual con el Consorcio Fútbol Perú (CFP) y de no cumplirlo, podrían ser enjuiciados. “En caso de que Alianza Lima no respete la cláusula que tiene en el contrato con el CFP (GOLPERU), podríamos ser enjuiciados”.

El plantel de Alianza Lima concentrará y estará a la expectativa de lo que suceda durante las próximas horas. “Sabemos que Guillermo Salas ha pedido concentrar al equipo, porque tenemos que tomar todas las precauciones del caso. Queremos que la FPF quite la Cautelar y que haya competencia”.

Por ahora, según lo que mencionó Lerner, los jugadores del club son conscientes de que pueden jugar el domingo. En la institución victoriana tienen fe de que todo se va a solucionar más pronto de lo que se cree. “El equipo de Alianza Lima piensa que va a jugar el día domingo porque creemos en que esto se puede resolver”, puntualizó.

El plantel de Alianza Lima concentrará pensando en un posible debut en la Liga 1. (Foto: Alianza Lima)

Así quedó la programación de la fecha 3

Como lo anunció la Liga de Fútbol Profesional (LFP) en su comunicado, la fecha 3 tendrá algunos cambios. En este caso, Cusco FC y Sport Huancayo abrirán la jornada este viernes 3 de febrero desde las 3:30 p.m. En tanto, el día sábado se vivirán cuatro duelos importantes: Atlético Grau vs. Melgar, Universitario vs. Cantolao, UTC vs. Cienciano y Deportivo Garcilaso vs. Binacional.

No obstante, el duelo más atractivo de la fecha será protagonizado por Sporting Cristal y Alianza Lima, quienes se medirán el domingo 5 de febrero desde las 10:00 a.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Posteriormente, el día lunes se llevarán a cabo los cotejos entre Sport Boys vs. Unión Comercio y César Vallejo vs. Alianza Atlético. Serán Deportivo Municipal y Carlos A. Mannucci los equipos que cierren la jornada el día martes 7.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.