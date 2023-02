Cuando Veljko Paunović, DT del Chivas de Guadalajara, habló hace unas semanas sobre la competencia que habría en la delantera del equipo para el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, una cosa había quedado en claro: Santiago Ormeño iba a tener muy pocas oportunidades para sumar minutos y ni siquiera entraba en los planes del técnico como pieza de recambio. Por ello, con ese complicado panorama, su llegada a Juárez es una buena noticia para su carrera.

En total, el delantero de la Selección Peruana jugó 14 partidos oficiales con el ‘Rebaño’ a lo largo del 2022, 13 de ellos por la Liga MX –12 en la etapa regular y 1 en la Liguilla– y 1 por la Leagues Cup. En total, solo fue capaz de marcar un gol en 464 minutos disputados, números muy por debajo de lo esperado cuando fue contratado.

‘Santi’ nunca se sintió cómodo en el equipo y dentro de las alternativas de Ricardo Cadena, el antecesor de Paunović, no fue considerado como prioridad ni como pieza de recambio. Razón por la cual solo fue titular en 2 de los 13 compromisos que jugó en el pasado Torneo Apertura 2022.

Chivas de Guadalajara logró meterse por los palos al repechaje para entrar a la Liguilla, pero aun así no pudo meterse entre los mejores del campeonato. En la llave ante Puebla cayeron por penales por 5-4 y no pasaron a los cuartos de final. Eso sí, Ormeño no falló en su ejecución cuando le tocó disputar en la tanda.

Santiago Ormeño solo marcó un gol en su estadía en Chivas de Guadalajara. (Foto: Chivas)

Los mejores números de Santiago Ormeño

Ahora en Juárez, Santiago Ormeño tendrá la oportunidad de reivindicarse en la Liga MX y tratar de acercarse a sus mejores números, los cuales los consiguió con Puebla. En 44 partidos oficiales disputados, marcó 19 goles y dio 1 asistencia. Para ello, deberá ser constante y responder cuando sea requerido por Hernán Cristante, su nuevo técnico.

En la delantera de los ‘Bravos’, Ormeño competirá con el uruguayo Gabriel Fernández, el paraguayo Darío Lezcano y el argentino Tomás Molina. Los dos primeros han estado alternando con mayor regularidad, siendo el guaraní el predilecto para Cristante, especialmente por su experiencia. Por algo ya lleva tres goles en tres partidos jugados en el Torneo Clausura 2023. ‘Santi’ no la tendrá nada fácil.





