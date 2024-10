El duelo entre Universitario de Deportes y Los Chankas, que se disputará en la ciudad de Andahuaylas, tendrá todos los focos en la última fecha del Torneo Clausura. Los cremas buscarán el triunfo para proclamarse campeones de forma automática sin disputar una definición, pero los ‘guerreros’ no se la pondrán nada fácil e intentarán cerrar la temporada de la mejor manera regalando un triunfo a su hinchada. En la previa del encuentro, el portero del conjunto de Apurímac, Daniel Ferreyra, se refirió a los dichos que hubo en torno al duelo que jugaron en el Apertura.

Recordemos que, en aquella oportunidad, tras el 4-0 del cuadro merengue en el Monumental, Los Chankas sacó un comunicado rechazando cualquier arreglo que haya permitido la abultada victoria de los de Ate. “Fue un error garrafal por parte del club, ya lo solucionamos y me parece que ellos tenían esto porque venían de la Liga 2, con una visión distinta donde todo parece trucho, falso. Luego sucedió algo parecido después del partido contra la ‘U’ en Lima, donde se dijeron una gran cantidad de barbaridades. Se ha perdido el análisis real del juego, es una locura lo que se está viviendo”, dijo Ferreyra en conversación con Depor.

“Hay que solucionar esto, no puede ser que te presentes a jugar un partido con las herramientas para luchar mano a mano contra un equipo superior, y porque te gana ya todo se va direccionado hacia cualquier estupidez. Los jugadores también tenemos responsabilidad cuando declaramos, los directivos, el periodismo, cuando se le da eco a declaraciones sin ningún fundamento ni prueba. Yo creo que el deporte va mucho más allá de esto, el fútbol es un ente transformador. Todos los jugadores somos gente de clase media baja, la mayoría no hemos salido de cuna oro, el fútbol nos transformó la vida y nos permitió educarnos; entonces, no puede ser que lo inundemos de estas cosas”, explicó.

Por otro lado, el portero se refirió a las recientes declaraciones de Carlos Zambrano, quien habló en una entrevista acerca del 4-0 en el Apertura y que espera que no vuelva a ocurrir lo mismo este domingo. “No soy de entrar en polémicas. Si no cuidamos las declaraciones entre nosotros que somos los protagonistas, ¿qué podemos esperar de un tipo que agarra Facebook y comenta algo? Nosotros somos responsables también de lo que está ocurriendo en redes sociales, no podemos declarar una barbaridad simplemente por generar un movimiento en el avispero”, expresó.

“Somos jugadores profesionales, son directivos de clubes profesionales, son periodistas profesionales; nosotros no podemos no podemos entrar en un show de comedia o un espectáculo, somos otra cosa. De ninguna manera voy a entrar en algún tipo de polémica por una declaración, pero tenemos que empezar a tener cuidado entre nosotros. Acá sabemos que nos rompemos el culo a diario para ganar un partido y luchar con honestidad, además, si llegásemos a encontrar a uno que no es honesto, hay que denunciarlo y que no toque nunca más una cancha de fútbol. Todo el mundo habla y nadie presentó una prueba de nada, entonces, cualquiera que hable tiene que salir con una prueba”, añadió.

Sobre el torneo de ascenso en Perú

Daniel Ferreyra también tuvo palabras sobre la organización de la Liga 2, que jugó vistiendo las camisetas de Sport Boys y Cusco FC, y los temas que se viven cada año en este campeonato. “Es una categoría complicada, muy difícil, con canchas jodidas y con partidos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se ve en Primera División. A mí me gustaría que se siga profesionalizando todo esto”, comentó el arquero de 42 años.

“También me tiene un poco agotado este nuevo rumbo que tomó la crítica respecto a las echadas, inclusive es una de las cosas que hizo que me desencantara y desgastara desde lo mental, por todo lo que se está viviendo. Ya no hay un análisis del juego, todo el mundo habla de que si pierdes es porque te vendiste, y si ganas es porque el otro se vendió. Todo está con lupa y una vara totalmente dispareja, porque siempre se apunta a los más chicos y no hacia los otros equipos. Es una locura todo lo que se habla de la Liga 2, por eso considero que es esencial que el fútbol mejore. Ahora que se viene la Liga 3, me parece que hay que profesionalizarla aún más, darle al máximo a todas las categorías para después tener una Liga 1 competitiva”, concluyó.





¿Cuándo juegan Universitario vs. Los Chankas?

Universitario vs. Los Chankas se enfrentan el domingo 3 de noviembre desde las 3:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a la 5:00 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 4:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:00 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs. Los Chankas?

Universitario vs. Los Chankas será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





