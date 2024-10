El último domingo, Sporting Cristal venció por 12-0 a Unión Comercio en el Estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto, durante la jornada 16 del Torneo Clausura 2024. Esta humillante derrota dejó en evidencia el complicado momento que atraviesa el equipo selvático, situación que fue acentuada por las explosivas declaraciones de Christian Chávez, vicepresidente del club. A través de sus redes sociales, Chávez expresó su frustración al decir que prefería jugar “con jóvenes que tratan de salir adelante que con vendidos y borrachos”, anticipando incluso la goleada recibida. Estas fuertes palabras no pasaron desapercibidas, y uno de los señalados, el delantero ecuatoriano Marlon de Jesús, no tardó en responder a las acusaciones, defendiendo su profesionalismo y entrega por el equipo en esta temporada.

“Último partido en casa de Liga 1. Seguramente nos vamos a comer una goleada, pero prefiero jugar con estos jóvenes que tratan de salir adelante que jugar con vendidos y borrachos. Para el año [siguiente] volvemos con más fuerza. Unión Comercio toda la vida”, expresó Chávez en la previa de la goleada por 12-0 ante los celestes. Aunque Chávez no mencionó nombres específicos, el mensaje fue contundente.

Marlon de Jesús, uno de los jugadores que formó parte de Unión Comercio esta temporada (hizo 8 goles) y que fue señalado indirectamente en la publicación de Chávez, respondió en una entrevista con Radio Ovación. De Jesús lamentó la exposición pública a la que fueron sometidos los jugadores jóvenes del equipo: “No entendí la situación de exponer así a los muchachos, creo que eso es lo que me duele más en este momento, exponerlos a chicos que quieren ser profesionales, que quieren salir adelante. No había necesidad de exponerlos así. Tienen que ser fuertes, capaz que eso les va a dar una fuerza mental”, expresó.

Además, el delantero ecuatoriano, de 33 años, defendió su profesionalismo y cuestionó las palabras del vicepresidente. “Ese tipo de comentarios a mí no me llega, eso le va a llegar al jugador que no se considere profesional. Me considero profesional, siempre lo demostré en el campo de juego. Que ellos hagan ese comentario a la gente que ellos mismos contratan, ese sí es un gran problema”, declaró.

La publicación de Christian Chávez, vicepresidente de Unión Comercio, a la que De Jesús respondió. (Imagen: Instagram)

La experiencia en Unión Comercio: “Me esforcé más que cualquier año”





Marlon de Jesús aprovechó la oportunidad para analizar su paso por Unión Comercio y destacar el esfuerzo realizado en esta complicada temporada, donde sintió que dio el máximo en cada partido: “En mi rendimiento individual pienso que es uno de los años que me esforcé más que cualquier año. Me esforcé de una manera impresionante para tratar de ayudar al equipo, pero existieron muchos detalles que el equipo tiene que mejorar para poder lograr objetivos”, afirmó sin ocultar su desilusión por el bajo rendimiento colectivo.

El delantero también explicó cómo se dio su salida del club antes de finalizar la temporada, indicando que factores personales y la situación en el equipo lo llevaron a tomar esta decisión. “Un mes antes de terminarse el torneo, por muchos temas personales y deportivos en el club, decidí regresar a mi país para ocuparme de muchos temas acá en mi país y tomarme un nuevo aire de un tiempo para poder empezar un 2025 de la mejor manera”, explicó.

Entre las revelaciones de Marlon de Jesús, destacó su molestia por la falta de respeto que sintió en el club al ser mencionado en cuestiones económicas, a pesar de su compromiso. “Yo no fui respetado cuando mencionaron mi nombre sobre ese tema económico porque me considero una persona que se estaba esforzando al 200% por el club. Y después no valoran mi trabajo, mi esfuerzo”, expresó.





La salida de Oropesa y su futuro en la Liga 1





En términos deportivos, de Jesús también se refirió a la salida del entrenador Oropesa, quien debió apartarse por problemas de salud. “En la etapa que llegó el profesor Oropesa, todos sentimos que el equipo puede elevar, puede salvarse de un descenso y verdaderamente el rendimiento se estaba dando. Creo que cuando el profe Oropesa tuvo su complicación de salud, se desestabilizó por completo el equipo”, lamentó.

Finalmente, Marlon de Jesús reveló que tiene ofertas para continuar en el fútbol peruano, una liga que asegura disfrutar. “Tengo tres, cuatro propuestas del Perú, pero no lo puedo mencionar todavía porque no está concretado. Verdaderamente quiero seguir en el país, quiero pelear arriba, tengo la capacidad. Si se da, voy a estar muy feliz de seguir en su país porque me he enamorado del país y me siento muy bien en Perú”, concluyó.

Marlon de Jesús anotó ocho goles en 2024 con la camiseta de Unión Comercio. (Foto: Internet)

