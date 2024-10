Diego Enríquez (22 años) debutó con la camiseta de Sporting Cristal en la última jornada del Torneo Apertura 2024 y, gracias a sus buenas actuaciones, logró consolidarse en el arco ‘celeste’. Es titular indiscutido -jugó los últimos quince partidos de los rimenses- y tanto el club como los hinchas están contentos con su trabajo. Por tal motivo, una de las grandes dudas, a falta de una fecha para el final de Clausura, es saber si el arquero continuará en el Rímac la próxima temporada.

Depor se contactó con Jorge Arriola, representante de Diego Enríquez, para conocer la situación del arquero en el club rimense. “Las conversaciones están avanzadas y estamos entusiasmados de poder seguir en el club. Priorizamos el proyecto deportivo de Diego y confiamos que es en Cristal”, comentó al respecto.

“Ya se esta ganando un nombre en el club y también el respeto y cariño de la hinchada, a punta de trabajo y más trabajo. Los objetivos son claros y entendemos que los del club también van por el mismo camino”, añadió el agente. Cabe mencionar que el vínculo sería de tres años.

El guardameta nacido en 2002, que tiene una altura de 1.85 metros y un peso de 76.7 kilos, tuvo que reemplazar a Renato Solís -quien sufrió una lesión meniscal y ligamentaria en mayo- y mantuvo su arco en cero en su debut en Cajabamba. El conjunto ‘cervecero’ ganó por 1-0 a Comerciantes Unidos, pero no pudo llevarse el Apertura por diferencia de goles.

Si bien Alejandro Duarte tapó en la primera fecha del Clausura, algunos errores hicieron que Farré le dé la confianza al guardameta de 22 años en la segunda fecha ante Sport Boys, y desde ese momento no se movió más de la portería. Lleva 16 partidos jugados en la Liga 1 2024 (todos como titular) y recibió 10 goles. Además, logró tapar un penal.

Con 22 años, Diego Enríquez es el arquero titular más joven de la Liga 1 Te Apuesto. (Foto: Agencias)

Los inicios de Diego Enríquez

Enríquez nació el 24 de enero de 2002 en la ciudad de Abancay y llegó a Sporting Cristal cuando tenía solo 12 años. Aunque tenía todas las condiciones para poder seguir jugando en el club, prefirió salir y ser cedido a otro club de provincia para ganar experiencia. En el 2020 fue prestado a Cienciano con 18 años, aunque solo salió en lista en tres ocasiones y no tuvo la oportunidad de ingresar; mientras que al año siguiente llegó a Cusco FC, donde sí tuvo chances, sumando en total 990 minutos en 11 partidos en todo el 2021.

Ya en el 2022, le surgió la posibilidad de jugar en Binacional y allí fue donde se ganó un puesto, siendo titular en las dos temporadas que estuvo en el cuadro de Juliaca. En total disputó 68 encuentros con el cuadro sureño y jugó torneos internacionales como la Copa Sudamericana. Esto fue importante para el desarrollo del guardameta, que a su corta edad le permitió estar más cuajado y hasta fue considerado entre los diez arqueros jóvenes más prometedores del mundo, según el Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES). En 2024 volvió al Rímac.

Diego Enríquez se adueñó del arco de Sporting Cristal. (Foto: SC)

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Comerciantes?

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos se enfrentan el domingo 3 de noviembre desde las 11:00 a.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a la 1:00 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 12:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 10:00 a.m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Comerciantes?

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





