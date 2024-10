El próximo domingo 3 de octubre, el estadio de Andahuaylas será testigo de un partido especial: Los Chankas recibe a Universitario de Deportes en un encuentro de la fecha 17 del Torneo Clausura que promete emociones para todos. En el año de su centenario, el cuadro crema llega con el objetivo claro de sumar tres puntos para encaminarse hacia el bicampeonato de la Liga 1. Sin embargo, los locales no se lo pondrán fácil. Con la motivación de cerrar la temporada ante su gente, el equipo dirigido por César Vaioli saldrá con su once de gala, reforzado por el regreso de jugadores clave. Para el DT argentino, el encuentro no es uno más, sino uno histórico que en Apurímac espera con ansias.

En esa línea, Vaioli confirmó que contará con su equipo completo, gracias a la recuperación de jugadores esenciales que vuelven al plantel en un momento crucial. “Ya tengo el equipo completo. Ledesma, que estaba suspendido, ya está en condiciones de ser tenido en cuenta, y los chicos que estaban con molestias físicas, tanto José Manzanera como Kevin Becerra, van a poder ser considerados”, dijo en entrevista con L1MAX.

Vaioli también bromeó sobre el reto de elegir a los titulares, sabiendo que todos los jugadores están al máximo de sus capacidades. “Creo que ya están al 100% de sus respectivas molestias musculares. Esperemos contar con todos los chicos, y después es el problema mío para el equipo”, dijo con una sonrisa, dejando claro que la decisión no será fácil cuando el plantel se encuentra en óptimas condiciones.





La emoción de un duelo esperado en Andahuaylas





Vaioli subrayó la relevancia del encuentro para la ciudad de Andahuaylas, que no ha dejado de anticipar este partido durante meses. “Con el contexto que hay, es imposible que se pueda ver como un partido más. Va a estar el estadio lleno; toda la gente de Andahuaylas hace más de dos meses que viene preguntando ‘¿Cuándo juegan con la U?’, es un acontecimiento histórico”, comentó Vaioli.

Para el técnico, la importancia del partido trasciende el ámbito deportivo y resuena en todo Andahuaylas. “Para la ciudad, jugar en Primera división, tanto cuando fue Alianza como cuando fue Cristal, y ahora la U, no es un partido más ni mucho menos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, que es defender el club, y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Y si podemos ganar, mejor”, enfatizó el entrenador.





Respondiendo a las suspicacias: la mentalidad de Los Chankas





Vaioli también se refirió al ambiente en el equipo frente a las especulaciones que suelen rodear este tipo de encuentros, especialmente cuando Universitario está en una posición tan favorable para el título. “Uno percibe bastante buen ambiente en el día a día, bastante alegría con ganas de jugar el partido”, aclaró Vaioli, destacando el profesionalismo de sus jugadores.

Y, en un comentario que podría dar de qué hablar, Vaioli hizo referencia a la relación de algunos jugadores con los equipos grandes del país: “Ustedes saben que algunos jugadores de acá son hinchas de los dos equipos (Alianza Lima y Universitario) y quieren enfrentarlos. Siempre ilusiona jugar contra equipos grandes”, aseguró el técnico, quitando importancia a las suspicacias y resaltando la expectativa del plantel por medirse ante la ‘U’.

Universitario venció por 4-0 a Los Chankas en la última fecha del Torneo Apertura 2024. (Foto: Liga 1)

