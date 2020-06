Pese al título de campeón que lleva este año debido a su excelente participación en el torneo local de la temporada 2019, en Deportivo Binacional las aguas no parecen calmarse. La situación se tornó bastante complicada a nivel dirigencial, tras algunas semanas de cuarentena obligatoria, dictada por el Presidente de la República para evitar el contagio del COVID-19.

La primera medida que tomó el club fue darle vacaciones obligadas a todos los jugadores y cuando el mes de descanso terminó, la directiva y el primer equipo nunca lograron llegar a un acuerdo para una reducción de sueldos razonable. De tal forma que el ‘Poderoso del Sur’ optó por aplicar la suspensión perfecta, medida que causó gran incomodidad en los jugadores.

Sin embargo, el tiempo pasa y el golero del cuadro de Juliaca, Raúl Fernández, aseguró que si bien existe mucha incertidumbre en el primer equipo, la intención de los jugadores es volver a entrenar para lograr los objetivos que se propusieron a inicio de año.

“Tenemos una incomodidad al no saber qué vamos a hacer, tenemos mucha incertidumbre y esperamos que esto se pueda regularizar lo más pronto posible para ponernos a entrenar y llegar bien al campeonato, pero si no hay una respuesta de la directiva nosotros no sabemos qué hacer”, sostuvo el golero en conversación con Depor.

Por otra parte, Raúl Fernández también se refirió a la salida de Reimond Manco, quien solicitó el término de su contrato a la directiva del club. “Todos estamos tristes por su partida, pero hay que respetar su decisión y esperemos que tenga algo concreto para el bienestar de su familia. Espero que no hayan más jugadores que se desvinculen del club, pero eso ya depende de cada uno. Por mi lado respetar sus decisiones", señaló.

“Yo estoy concentrado y con la intención de volver a jugar, todavía tengo fuerzas y ganas y el tema dirigencial lo está viendo mi representante yo intento no tener mucho roce a nivel administrativo, cualquier consulta se la hago saber a él y él va y habla con los directivos, a veces le contesta, otras veces no pero igual me mantengo comunicado con el plantel”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Jefferson Farfán celebró en redes sociales el fin de su aislamiento