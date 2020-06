“El 30 junio acaba mi contrato con el Feyenoord y el club decidió no renovarme”. Con esa frase, Renato Tapia anunció oficialmente -hace unas semanas- su no continuidad con el club holandés, más allá del final de su contrato. La noticia tomó por sorpresa a muchos, pero no quedaba más que aceptar la realidad y pensar en una nueva aventura.

A falta de algunos días para llegar a esa fecha, el Feyenoord compartió este jueves una publicación en Twitter, en la que agracedió el jugador de la selección peruana por la estancia en la institución ."Te deseamos lo mejor, Renato Tapia. Gracias, Renato", se leyó en un ‘tuit’.

De esta forma, Renato Tapia culminará su etapa en el Feyenoord, club al que llegó en enero del 2016, procedente del Twente y compitió, además de los torneos domésticos, en la Champions League y la Europa League. En la reciente temporada, el mediocampista participó en 24 partidos.

¿Tapia se muda a España?

En España se informó, hace unos días, de la posible llegada de Renato Tapia al Celta. La misma se encontraría supeditada a la permanencia del equipo en Primera. Andrés Sabal, representante del mediocampista, no entró en detalles sobre el fichaje, pero sí fue categórico al afirmar que si el volante va a España no será para jugar en Segunda División.

Los diarios españoles Mundo Deportivo y As de España, dieron cuenta del arribo del peruano al Celta de Vigo. Ambos medios confirmaron el fichaje y solo se esperaría a que el equipo se mantenga en Primera División para cerrarlo.

No podemos entrar por ahora en detalles porque se trata de información confidencial, aunque sí podemos anticipar que si Renato Tapia va a España no será para jugar en Segunda División”, dijo al ‘Faro de Vigo’ el representante del futbolista.





