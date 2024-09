¡Atención, Deportivo Garcilaso vs. Cienciano se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por la duodécima fecha del Torneo Clausura Liga 1 en partido que se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco). El partido está programado para las 6:30 de la tarde (hora peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de la señal de L1 MAX, canal disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. También se verá en la señal streaming de Liga 1 Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Después de ganar su último partido, el equipo visitante está decidido a mantener su alta moral, mientras que el anfitrión, Deportivo Garcilaso, llega desmotivado tras una reciente derrota. Este contraste en estados de ánimo será clave para el desarrollo del encuentro.

Deportivo Garcilaso ha enfrentado dificultades, sumando dos partidos sin ganar y habiendo caído por 1-0 ante Sporting Cristal en la jornada anterior. En total, ha logrado solo dos victorias en sus últimos encuentros, donde ha recibido 7 goles y anotado 6. La presión por revertir esta racha negativa es evidente.

Por otro lado, Cienciano llega con buenas sensaciones tras vencer a Sport Huancayo 3-1. En sus últimos cuatro partidos, ha conseguido tres triunfos y solo una derrota, anotando un total de 9 goles y permitiendo 6. Su desempeño reciente los coloca en una posición favorable.

En el historial reciente, ambos equipos han tenido una paridad en sus enfrentamientos, con una victoria para cada uno y un empate. En su último duelo de la Liga 1 2024, Deportivo Garcilaso se impuso 2-0. No te pierdas una nueva edición del clásico cusqueño.

Deportivo Garcilaso: últimos 5 partidos

Fecha Partido Torneo 17/09/2024 Sporting Cristal 1-0 Deportivo Garcilaso Torneo Clausura 13/09/2024 Deportivo Garcilaso 1-0 ADT Torneo Clausura 25/08/2024 Comerciantes Unidos 2-1 Deportivo Garcilaso Torneo Clausura 21/08/2024 Deportivo Garcilaso 3-1 Unión Comercio Torneo Clausura 16/08/2024 Universitario 3-1 Deportivo Garcilaso Torneo Clausura

Cienciano: últimos 5 partidos

Fecha Partido Torneo 18/09/2024 Cienciano 3-1 Sport Huancayo Torneo Clausura 13/09/2024 UTC 1-2 Cienciano Torneo Clausura 25/08/2024 Cienciano 3-1 Melgar Torneo Clausura 20/08/2024 Alianza Lima 3-0 Cienciano Torneo Clausura 17/08/2024 Cienciano 1-0 Atlético Grau Torneo Clausura

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs. Cienciano?

El encuentro entre Deportivo Garcilaso y Cienciano está programado para este sábado 21 de septiembre desde las 6:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 8:30 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.; mientras que en España a las 1:30 a.m. del domingo 22.

¿En qué canales ver Deportivo Garcilaso vs. Cienciano?

El partido entre Deportivo Garcilaso y Cienciano se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX, señal que está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por Depor.

Garcilaso y Cienciano juegan por el Torneo Apertura 2024. (Foto: Cienciano)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR