Con 34 años a cuestas, Carlos Garcés está viviendo su segunda juventud como futbolista. Aunque por estos días está atravesando por un gran presente en Cienciano, siendo el goleador del equipo en la temporada 2024 con 16 tantos, desde muy chico tuvo que recorrer un largo camino para asentarse como profesional y convertirse en el artillero que es hoy en día. Todo comenzó en Manta, su ciudad natal, llegando con 12 años a la escuela de fútbol ‘Mis Primeros Goles’ de la Universidad Laica Eloy Alfarox. Ese fue el punto de partida de todo, mucho antes que los cusqueños coreen su nombre en las cuatro tribunas del Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El delantero ecuatoriano conversó a solas con Depor y nos abrió su corazón para recordar ese pasado del que muy poco se habla, pero que fue muy relevante para el desarrollo de su carrera como futbolista. Aquellos días en la escuela ‘Mis Primeros Goles’ le enseñaron sobre el compañerismo y el esfuerzo para salir adelante, apoyándose siempre en sus seres queridos. “Fue la primera vez que compartí con un grupo de compañeros. Era muy chico. Mi hermano me llevó a hacer unas pruebas y las pasé. Estuve ahí dos años, donde me fue bien gracias a Dios. Luego pasé al Manta, donde hice todas las formativas hasta llegar a ser profesional”, recuerda.

Pero ese primer paso no hubiera sido posible sin Juan, su hermano mayor. Aunque no llegó a ser futbolista profesional, él fue una pieza clave para que el fútbol pasara de ser un divertimento a algo más serio, pagándole los pasajes para sus entrenamientos y confiando en que su hermanito sí sería capaz de llegar a Primera División. “Era un crack, la rompía mi hermano, no sé cómo no pudo llegar a ser profesional. Desde muy chico él siempre me llevó de la mano a jugar barriales, torneos intercantonales, donde yo ya empezaba a demostrar que podía jugar profesionalmente. Él siempre creyó en mí, aun cuando no tenía para asistir a los entrenamientos, él sacaba de su bolsillo y si estoy donde estoy ahora, es en gran parte por él”, evoca con nostalgia.

Ya de grande, Carlos vio en Iván Kaviedes a su primer ídolo, el recordado delantero que anotó el gol histórico que le dio a Ecuador su primera clasificación mundialista en 2001. Curiosamente, años después terminarían compartiendo vestuarios en la Liga de Portoviejo. Asimismo, otro de sus referentes fue Diego Milito, mítico goleador argentino que la ‘descoció’ en el Inter de Milán. “Ambos eran delanteros íconos para mí, los admiraba mucho. A nivel nacional, siempre me gustaba verlo a Iván, tenía unas condiciones increíbles. Siendo delantero, yo trataba de imitarlo. Cuando me tocó jugar a su lado, él me decía ‘Flaco 2′, porque su apodo era el ‘Flaco’. Siempre traté de inspirarme mucho en ellos para crecer como jugador”, cuenta.

Torneo Partidos Goles Asistencias Liga 1 2024 28 16 4 Liga 1 2023 31 16 2 Copa Sudamericana 2023 1 0 0

Los registros de Carlos Garcés con Cienciano desde 2023.

Carlos Garcés lleva 16 goles con Cienciano en la Liga 1 2024. (Foto: Liga 1)

Los que guiaron su camino

Antes de que le llegara la oportunidad de debutar profesionalmente en Manta, Carlos Garcés tuvo que aprender a encontrar el equilibrio entre el fútbol y los estudios. Sabía que no podía descuidarse. Su entrenador Carlos Pico fue importante en este aspecto, pues consiguió los permisos para que no acumulara faltas en la escuela y así pudiera entrenar con tranquilidad, no sin antes comprometerse a no dejar los cuadernos. “Él también es una persona que influyó mucho en mi carrera. Yo estaba estudiando en el colegio y él llegó a ser profesor de Educación Física. Había momentos en los que yo no iba a clases porque me tocaba salir a entrenar y fue él quien hizo todo para ayudarme a no tener faltas, para obtener los permisos para ir a entrenar porque él en ese entonces era el entrenador de Primera”, rememora.

Pico no solo vio en él a un chico que se esforzaba por entrenar, sino a un talento que merecía el empujón para llegar establecerse en Primera División y escribir su propia historia. Garcés recuerda con nostalgia el día en que le dijo que debutaría, pues salió corriendo a buscar a su familia para contarles. “Yo estaba en las inferiores del Manta, estaba haciendo las cosas bien y él siempre veía los partidos de las juveniles. Un día se me acercó y me dijo que iba a pasar a Primera, fue una gran emoción. Fue quien me hizo debutar y por esto tengo gratos recuerdos”.

Carlos Garcés disputó la Copa América 2019 con Ecuador. (Foto: FEF)

Si bien ya había dado el primer paso en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano, su juventud le privó de muchas oportunidades y no fue sino hasta la llegada del colombiano Armando Osma que empezó su despegue. Garcés recuerda al ‘cafetero’ como otro de los técnicos que influyó en sus inicios como futbolista. “Después de que debuté, tuve un par de técnicos que no me dieron la confianza que hubiera querido, hasta que llegó él. Con él jugué más partidos en primera, me ayudó a despegar. A pesar de que tenía compañeros de mucha más experiencia, él siempre confió en mí y gracias a Dios le di buenos resultados”, relata.

Además de sus entrenadores, Carlos le tiene un profundo agradecimiento a sus padres, Pablo Garcés y Nancy Acosta. Ambos, cada uno a su estilo, lo moldearon como persona y le exigieron para que no descuidara sus entrenamientos, sobre todo cuando sus amigos aparecían como distracción. “Mis viejos siempre jugaron un papel fundamental en mi vida. Recuerdo que cuando había momentos en los que yo prefería quedarme con mis amigos en el barrio, sin ir a entrenar, mi papá me regañaba y me decía ‘cabrón, tienes que ir a entrenar, no quedarte acá’. Aunque no me gustaba la forma cómo me decía las cosas, creo yo que influyó mucho en lo que soy ahora, en cómo me empezó a gustar la profesión”, reflexiona.

Su recorrido hasta la ‘Tricolor’

Después de un largo recorrido por Manta, Liga de Portoviejo, LDU, Deportivo Quito y Deportivo Cuenca, Carlos Garcés cruzó el charco por primera vez en su carrera a mediados de 2015 y llegó hasta México para buscar el ascenso con el Atlante. Aunque solo pudo quedarse un par de temporadas, se llevó el galardón de campeón de goleo y dejó buenos recuerdos en los ‘Potros de Hierro’. “Fue una etapa muy bonita para mí, fue la primera y la verdad creo yo que también una de las mejores por todas las cosas que viví. Desde el primer día que llegué empecé a hacer goles y terminé como goleador del torneo. Viví cosas distintas a lo que vivía en Ecuador por todo, pero fue una etapa muy linda para mí”.

Aunque para muchos hubiera sido una mala decisión volver a Ecuador después de haber estado en México, Garcés lo tomó como un reto y supo responder con goles a la confianza de los directivos de Delfín, quienes lo llamaron para que se sumara a su proyecto deportivo en 2017 tras salvarse del descenso un año antes. Fabián Bustos, actual entrenador de Universitario de Deportes, también lo respaldó. Los resultados fueron más que positivos: 73 goles, 34 asistencias, cuatro finales y un título nacional en 160 partidos oficiales. Carlos sí pudo ser profeta en su tierra y qué mejor que con el aliento de sus coterráneos.

“Fue una de las decisiones más acertadas de mi vida, profesionalmente hablando. En 2016, Delfín estuvo cerca de descender y al siguiente año me llama Fabián (Bustos) para decirme que quería contar conmigo. No lo pensé mucho, era mi ciudad. Ahí estuve cuatro años que fueron muy bonitos. Jugué cuatro finales, que para un equipo de provincia es increíble. Hicimos cosas maravillosas por ese club, se armó un grupo increíble y tuve la oportunidad de salir campeón, de hacer muchos goles, jugar la Copa Libertadores y hasta llegar a la selección”, recuerda.

Carlos Garcés salió campeón nacional con Delfín en la Liga Pro 2019. (Foto: Delfín)

Obvio no podía dejar de agradecer a Fabián Bustos, a quien no hace mucho enfrentó en la Liga 1 y con quien compartió grandes momentos en Manta, Liga de Portoviejo, Delfín y Barcelona SC. “Solo tengo palabras de agradecimiento hacia él, porque fue uno de los técnicos que confió mucho en mí. Trabajé muchos años con él y es un técnico increíble, una persona maravillosa que me ayudó mucho en mi vida profesional y personal. Le tengo mucho respeto, mucha admiración. Enfrentarlo acá, tenerle de rival ha sido muy bonito. Siempre le deseo lo mejor, porque sé cómo trabaja, es un enfermo en el buen sentido”.

Como por obra de la justicia, su resurgir en Delfín lo llevó a la Selección de Ecuador, donde disputó tres partidos oficiales y fue convocado a la Copa América 2019. Pese a que su paso por la ‘Tricolor’ fue breve, ese recuerdo no se lo quita nadie: cumplió el sueño que de chico le comentó a sus padres, cuando ser futbolista profesional todavía era un anhelo lejano. “Aun sabiendo que fueron pocos partidos, para mí eso fue muchísimo. Le doy mucho valor a eso porque no es fácil llegar a la selección, no es fácil representar a tu país. Tuve la oportunidad de estar en una Copa América, jugar Eliminatorias, compartir camarín con jugadores de mucha trayectoria. La verdad, en la vida me lo imaginé. Fue una promesa cumplida a mis viejos, porque cuando estaba en el barrio y bromeaba, les decía que algún día jugaría por la selección”.

Club Partidos Goles Asistencias Manta 42 10 5 Liga de Portoviejo 44 13 - Liga de Quito 25 3 1 Deportivo Quito 12 3 2 Deportivo Cuenca 18 8 3 Atlante 60 27 6 Delfín 160 73 34 Barcelona SC 68 12 9 9 de Octubre 16 12 0 Cienciano 60 32 6

Los registros de Carlos Garcés a nivel de clubes.

Fabián Bustos dirigió a Carlos Garcés en cuatro clubes ecuatorianos. (Foto: Barcelona SC)

Como en casa

Su larga trayectoria hizo que Cienciano se cruzara en su camino en 2023, en una etapa de su carrera en la que no venía jugando mucho y necesitaba disfrutar nuevamente del fútbol. Reencontrarse consigo mismo y recuperar la ilusión que alguna vez tuvo cuando todo comenzó en Manta. Los cusqueños lo acogieron como uno de los suyos y él supo responderles a punta de goles, registrando 32 tantos en los 60 partidos que ha disputado hasta la fecha. “El cariño acá es único. Hace años que no sentía ese cariño, esa pasión, ese aprecio hacia un jugador, hacia mi persona. Desde que llegué me demostraron mucha fidelidad. Es el club más grande de Cusco y uno de los más grandes del Perú. La exigencia es muy alta. Yo llegué en un momento que no era bueno para mi carrera, porque no estaba jugando mucho, pero este club confió en mí y gracias a Dios les he respondido con goles”, comenta.

Hace poco extendió su vínculo hasta finales de 2025 y en la interna del cuadro imperial están muy felices con él. La nacionalización es un tema pendiente y con su continuidad en Cusco todo está encaminado para que se dé el próximo año. Garcés no tiene ningún inconveniente y está predispuesto a jugar por el ‘Papá’ como un peruano más. “Es un tema que lo he hablado con la directiva. Estoy a disposición de ellos, en lo que deseen hacer. Si me van a utilizar como extranjero o como nacionalizado, yo encantado. Estoy en un club que me ha tratado bien, yo soy muy agradecido y dependerá de ellos”, añade.

Más de 2700 kilómetros separan a Carlos Garcés de su querida Manta, tierra donde inició su historia y a la que siempre vuelve para reencontrarse con los suyos. Sin embargo, aunque no nació en Cusco, los hinchas de Cienciano lo respaldan como uno de la casa y, a sus 34 años, no le corre a la pregunta sobre si se retiraría en el club. “Antes solo pensaba en retirarme en Manta o en Delfín, que son los equipos de mi ciudad. Ahora soy de Cienciano, donde tengo dos años y he llegado a sentir un cariño especial por esta camiseta, por esta ciudad. Ahora estoy en un momento de mi carrera en donde estoy disfrutando mucho más que antes, como no tienes idea. Si Cienciano ha llegado a mi vida para marcarla, puede ser, Dios mediante, una de las opciones para ponerle fin a mi carrera”. Por lo pronto, sus goles continuarán hablando por él.

Carlos Garcés llegó a Cienciano tras su paso por 9 de Octubre. (Foto: Cienciano)





