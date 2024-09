El domingo 1 de septiembre de 2024 fue un día histórico para Alianza Lima y su afición. En una tarde soleada y ante más de 30 mil hinchas dejando la garganta en las cuatro tribunas del Estadio Alejandro Villanueva, el equipo blanquiazul presentó por todo lo alto a Paolo Guerrero para el Torneo Clausura 2024. Fue una fiesta absoluta que terminó de celebrarse la noche que el ‘Depredador’ hizo su debut oficial ante Carlos A. Manucci en Matute. Sin duda, fue un hecho que capturó la atención mediática del fútbol peruano, pero para Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, pasó prácticamente desapercibido.

El principal directivo del cuadro de Ate no se mostró preocupado ni impresionado por la llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima. En declaraciones al programa de YouTube Entre Ceja y Ceja, Ferrari dejó claro que su prioridad es el desempeño del equipo crema en la Liga 1 y no lo que suceda con los de La Victoria.

“Es una percepción, yo no lo veo así. Te puedo hablar como administrador, como exjugador y como hincha. Es más, no estoy viendo al costado, estoy viendo lo que nos queda a nosotros habiendo ganado el Apertura y teniendo un fixture, me enfoco en lo que nos queda. No miro al costado a decir que ellos trajeron a tal y yo también”, declaró Ferrari, en respuesta a la idea de que Alianza Lima ha dado un golpe de autoridad con la incorporación del delantero de 40 años.

El exfutbolista enfatizó que su atención está en las aspiraciones de Universitario por conquistar el título nacional. “La verdad que no me genera ningún sentimiento, excepto por Paolo que es un profesional, que conozco, que ha tenido un esfuerzo importante por la carrera que ha hecho, con aciertos importantísimos y habiendo jugado en lugares grandes, pero también desaciertos como cualquier persona”, agregó.

Universitario de Deportes fue campeón 2023 con Jean Ferrari como administrador. (Foto: Getty Images)

“Si hay que pasarle el camión por encima, lo vamos a hacer”





Sin embargo, Ferrari no dejó de enviar un mensaje de advertencia al también delantero de la Selección Peruana, asegurando que la rivalidad en el campo estará siempre presente. A pesar de su respeto por la carrera de Guerrero, el directivo crema fue tajante al afirmar que, cuando llegue el momento de enfrentarse, Universitario de Deportes no tendrá piedad.

“Si él se está sintiendo cómodo, feliz de terminar su carrera como la está poniendo sobre la mesa, bien por él y su familia, que al final es lo más importante. Yo lo felicito a él por la carrera que ha hecho, pero después cuando nos veamos en la cancha seremos rivales y, evidentemente, si hay que pasarle el camión por encima, lo vamos a hacer”, expresó Ferrari, dejando en claro que la competitividad no se negocia.





La carcajada de Ferrari por Paolo Guerrero y Alianza Lima





Finalmente, al ser consultado sobre si la llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima había opacado la celebración del centenario de Universitario de Deportes, Ferrari no dudó en responder con sarcasmo. Para el administrador, la opinión de los hinchas blanquiazules no tiene peso en la evaluación de lo que representa el club merengue.

“¿Eso quién lo dice? El hincha de Alianza Lima, entonces ahí está su respuesta. Lo que piensa el hincha de Alianza, jajajajaja, ahí está su respuesta”, concluyó Ferrari, restándole importancia a cualquier comentario que busque minimizar la histórica celebración crema en este 2024.

Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima hasta finales de 2025. (Foto: GEC)





