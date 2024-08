Cuando se piensa en el fútbol peruano, es imposible no mencionar al Deportivo Municipal, un club que ha dejado una huella en la historia del balompié nacional. Fundado hace 89 años, el ‘Muni’ ha sido testigo y protagonista de grandes gestas deportivas, obteniendo cuatro títulos nacionales y cultivando una hinchada que, a pesar de las adversidades, se mantiene fiel y apasionada. Sin embargo, los últimos años han sido especialmente duros para la institución. Hoy, compite en la Liga 2 (descendió en 2023), la Segunda división, y atraviesa una etapas complicadas.

Las últimas temporadas han sido un constante sube y baja para Deportivo Municipal. Y es que los problemas financieros y administrativos han impedido que el club retome el camino del éxito. La situación es tan crítica que muchos temen por el futuro del equipo, que parece estar en una encrucijada de la que no será fácil salir.

En medio de este contexto de crisis, la noticia de que Jorge Luna, conocido comediante y conductor del popular programa Hablando Huevadas, ha presentado una oferta para comprar el club. La revelación, realizada por el propio humorista en el podcast Palabra de Hincha, sin Floro, ha sorprendido a muchos.

Durante la entrevista en el espacio digital Jorge Luna fue interrogado directamente sobre la posibilidad de adquirir Deportivo Municipal. La pregunta fue clara y directa: “¿Compras o no compras Deportivo Municipal?”. El comediante no dudó en responder. “Hubo una oferta oficial, por uno de mis allegados. Hay sobre la mesa, se hizo una oferta oficial, eso no es mentira, de ahí a que se concrete, bueno, no sabemos”, declaró.

La posibilidad de que Jorge Luna se convierta en el nuevo propietario de Deportivo Municipal ha abierto un abanico de posibilidades para el club. Por un lado, podría ser el impulso necesario para revitalizar una institución que ha estado estancada durante demasiado tiempo. Luna, con su influencia en los medios y su capacidad para generar ingresos a través de su popularidad, podría inyectar los recursos financieros y la visibilidad mediática que tanto necesita el ‘Muni’.

Jorge Luna reveló que presentó oferta para comprar el Deportivo Municipal.

¿Cuál es el formato de la Liga 2 2024?





Según el formato establecido por la Comisión Transitoria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el diseño de la Liga 2 2024 será muy diferente al de años anteriores, ya que se jugará con dos grupos establecidos por geolocalización. De esta manera, tendremos la Zona Norte y la Zona Sur, con el objetivo de reducir gastos logísticos de traslados y todo lo que implica jugar en una geografía tan compleja como la del Perú.

En la fase regional, se formarán dos grupos, cada uno con nueve equipos. Estos conjuntos serán divididos por cercanía geográfica y disputarán encuentros de ida y vuelta en el formato de todos contra todos. Luego de ello, se formarán dos nuevas series, una que luchará por el título y otra por el descenso. El grupo con los aspirantes a lograr el ascenso, será conformado por aquellos conjuntos que ocuparon los seis primeros lugares en sus grupos de la fase regional.

Estos doce equipos clasificados serán nuevamente divididos en dos grupos, de seis cada uno y se volverán a enfrentar en el formato de todos contra todos. Como una manera de premiar la meritocracia, los tres primeros de cada llave pasarán a los play-offs de la Liga 2, siendo los dos líderes los clasificados a las semifinales; mientras que los cuatro restantes serán emparejados de acuerdo a la ubicación en la que finalizaron.

En cuanto al descenso, los cuadros que estarán en este grupo serán aquellos que quedaron entre el séptimo y noveno puesto de la etapa regional, tomando en cuenta los números que cosecharon en sus respectivas zonas. Estos seis equipos formarán una especie de liguilla, donde tras enfrentarse todos contra todos, el último perderá la categoría y disputará lo que para el 2025 será la Liga 3, y ya no la Copa Perú como sucedía en otras temporadas.

Deportivo Municipal perdió la categoría en 2023.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





SOBRE EL AUTOR