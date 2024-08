Los últimos días comenzaron a mostrar novedades sobre el futuro de Renato Tapia y es que, a pocos día de empezar la actividad de competencias internacionales a nivel de clubes, el peruano sigue sin conseguir un nuevo equipo. El pasado 30 de junio terminó su vínculo con Celta de Vigo luego de tres temporadas en la institución, con el afán de buscar nuevos rumbos; sin embargo, aún no se sabe donde jugará. Juan Jayo, ex futbolista peruano y también exCelta, habló sobre el volante y contó qué se encuentra en la ciudad de Barcelona y su futuro está en Espanyol de esa localidad.

“Posiblemente arregle con el Espanyol, Tapia está en Barcelona. Tengo información de que está en Barcelona con su familia y está negociando”, contó Jayo en el programa Estudio Fútbol. Para Renato, fichar por este club significaría seguir viviendo en España y jugando LaLiga, teniendo en cuenta que es un país que conoce a la perfección y cuenta con pasaporte comunitario, por lo que no ocupa plaza de extranjero.

Su no renovación con Celta se debió a temas económicos y ofertas con las cuales no podían competir, Marco Garcés (director deportivo) explicó la situación: “Buscar su permanencia en el club implicaría volver a comprarlo. (Su continuidad) tiene que ver con el tipo de ofertas que está recibiendo, las que lo ponen fuera de nuestro alcance”.

Actualmente, el peruano se encuentra sin equipo, por lo que, el club que lo quiera fichar, no tendrá que pagar algún monto de compra. En Europa, el libro de pases se cierra el próximo 30 de agosto, pero LaLiga empieza este jueves 15 de agosto. Por el lado de Espanyol, el cuadro catalán tendrá su primera presentación el lunes 19 de agosto desde las 12:00 p.m. (hora peruana).

Luego de su salida de Celta, Renato Tapia solo ha jugado un duelo amistoso con la Selección Peruana ante Paraguay. Aquel choque se disputó en el estadio Monumental y tuvo la oportunidad de ser titular, perfilándose a entrar a la lista de Copa América. Sin embargo, decidió no disputar el torneo continental porque - al no tener equipo - no le garantizaron un seguro en caso de lesiones.





¿Cuál es el CV de Renato Tapia?

Renato Tapia inició su carrera profesional en el Football Club Twente de los Países Bajos, con el que debutó de forma oficial a los 19 años en la Eredivisie. Durante su tiempo en Twente, mostró un rápido desarrollo y adaptación al fútbol europeo, destacándose no solo por su capacidad defensiva, sino también por su contribución ofensiva. En la campaña 2014/15, llegó a anotar cinco goles en la liga neerlandesa, lo que subrayó su versatilidad y talento en el medio campo.

Posteriormente, Tapia fue transferido al Feyenoord de Róterdam en enero de 2016, donde continuó su evolución como futbolista. Durante sus cinco temporadas en el club, demostró ser un jugador clave en el esquema del equipo. A pesar de una cesión al Willem II durante la temporada 2018/19, Tapia regresó al Feyenoord con más experiencia y madurez. En su tiempo con el Feyenoord, logró ganar cinco títulos, incluyendo la prestigiosa Eredivisie en la temporada 2016/17. Además, contribuyó a las victorias en la Copa de los Países Bajos y la Supercopa de los Países Bajos, consolidándose como un pilar en el medio campo del equipo.

Finalmente, a mediados de 2020, se confirmó su fichaje por el Celta de Vigo de La Liga española. En los Celtistas, Tapia rápidamente se ganó un lugar como titular indiscutible, destacando por su capacidad para recuperar balones y su visión de juego. Su rendimiento en la liga española no pasó desapercibido, siendo reconocido como uno de los mediocampistas defensivos más sólidos de la competición. A lo largo de su estancia en el Celta, Renato se convirtió en un jugador fundamental para el equipo, aportando no solo en el aspecto defensivo sino también en la transición hacia el ataque.





