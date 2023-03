Deportivo Municipal logró una importante victoria (2-0) ante Unión Comercio en medio de un panorama complicado para los jugadores del plantel. En la semana amenazaron con presentarse, ya que no les han pagado casi dos meses y así no pueden seguir compitiendo. Al inicio del choque realizaron un ‘plantón’ de un minuto y en la conferencia de prensa se pronunció Jair Céspedes a nombre de todos.

No ha sido una buena semana, pero los futbolistas se muestran unidos. Faltos de pagos, al inicio del partido frente a Unión Comercio, decidieron no jugar por un minuto. La visita entendió esta idea y respetó el tiempo haciendo solamente trabajos de balón.

Pasado el minuto de juego, siguió el curso con normalidad y los ‘ediles’ lograron una victoria de 2-0 con doblete de Christopher Olivares. Esto también sirvió como demostración que no quieren perjudicar al equipo en la Liga 1 y buscan sumar todos los puntos posibles.

Municipal no jugó un minuto ante Unión Comercio. (Video: GOLPERU)

Ya en la conferencia de prensa, Jair Céspedes tomó el micrófono en representación de todos sus compañeros para leer parte del comunicado donde se detalla la deuda: “Queremos informar a los socios, hinchas y opinión pública, la situación que estamos viviendo como club: Como hemos manifestado en la semana, a través de un comunicado, nos están adeudando el 60%: de enero, todo febrero y ya en esta semana se vence el mes de marzo”.

“El día viernes se presentó parte de la comisión del club al plantel, para informarnos que a partir de ese día ellos asumían el control del club. Tenían para pagarnos solo el mes de febrero sin dar especificaciones de cómo sería el pendiente de enero y el próximo de marzo. Como plantel los hemos escuchado manteniendo una postura de protesta de no concentrar, pero sí presentarnos a jugar por respeto al club, a los hinchas y a nuestra profesión”, agregó como parte del comunicado.





Jugadores de Deportivo Municipal no se iban a presentar

Los integrantes del primer equipo señalaron que les adeudan más de dos meses de sueldo, situación que se agrava por la nula comunicación que hay por parte de la directiva del equipo de la comuna. Es decir, perciben que no existe una posible solución al tema.

Incluso, el técnico argentino, Ángel Comizzo, mencionó que “esto viene de larga data. Todos los jugadores hicieron una gran pretemporada, pero se atrasaron en los pagos a los pocos días. El grupo presente se siente maltratado porque hace más de dos meses que no percibe sus haberes y, sin embargo, han venido a trabajar y defender los colores de un club que tiene una historia tremenda”.

El DT siente que sus dirigidos han sido abandonados a su suerte y no solo por los directivos del club de la comuna. Entonces, el primer equipo tomó una drástica decisión respecto a su participación en el campeonato de Primera División: no concentrarán para el choque contra el ‘Poderoso de Alto Mayo’; encima, analizan no presentarse.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.