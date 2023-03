Perú vs. Marruecos se enfrentan este martes 28 de marzo desde las 2:30 p.m. (horario peruano) en una nueva prueba para los dirigidos por Juan Reynoso. Luego de la derrota por 2-0 en manos de Alemania, la ‘Blanquirroja’ buscará levantarse ante una de las selecciones que sorprendió en el último Mundial Qatar 2022. En Depor te traemos toda la información que estás buscando: dónde ver la transmisión, qué canales lo pasan y a qué hora juegan.

La Selección Peruana no tuvo una buena presentación ante los ‘Panzers’, pues se desnudaron todas su falencias defensivas. El experimento de Reynoso de jugar con un 5-4-1 no funcionó y, aunque corrigió sobre la marcha, sus futbolistas no consiguieron imponerse.

Hansi Flick combinó experiencia con juventud y encontró la fórmula perfecta para ganar con comodidad. Niclas Füllkrug aprovechó su titularidad y se erigió como una de las figuras gracias a sus dos goles, a los 12′ y a los 33′. Joshua Kimmich y Kai Havertz fueron otros de los destacados.

Marruecos, por su parte, llega a este encuentro después de haber vivido una fiesta ante Brasil. Sorprendiendo a todos, el seleccionado marroquí se quedó con la victoria por un marcador de 2-1, gracias a las anotaciones de Sofiane Boufal y Abdelhamid Sabiri. El empate parcial firmado por Casemiro no fue suficiente para cambiar la historia.

Walid Regragui ha mantenido la base de jugadores que quedaron cuartos en la última Copa del Mundo. Además de los que anotaron ante Brasil, se mantienen figuras como Archaf Hakimi, Bono, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi y Hakim Ziyech.

Perú vs. Marruecos: horarios del partido en el mundo

Perú: 2:30 p.m.

Colombia: 2:30 p.m.

Ecuador: 2:30 p.m.

México: 1:30 p.m.

Bolivia: 3:30 p.m.

Venezuela: 3:30 p.m.

Argentina: 4:30 p.m.

Chile: 4:30 p.m.

Uruguay: 4:30 p.m.

España: 8:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11:30 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 2:30 p.m.

¿Dónde ver Movistar Play (Movistar TV App) por internet?

Para poder ver el Perú vs. Alemania por esta opción, tendrás que ingresar a MovistarPlay.com desde tu navegador. Si bien la señal está destinada para el territorio de Perú, lo podrás ver a través de tu cable operador de confianza.

¿Cómo registrarte en Movistar Play (Movistar TV App)?

Toma en cuenta estos detalles. Luego de ingresar en MovistarPlay.com, busca la leyenda Regístrate aquí y allí podrás registrarte rápidamente por única vez. Elige la opción móvil e ingresa el número de tu celular para que envíen un código, posteriormente, redactas el código que te llegó al celular e ingresas tu email y creas una contraseña. Podrás cambiar tu clave cuando quieras ingresando a Mi Cuenta, luego de registrarte.

¿Cómo ver América TV para ver el Perú vs. Alemania?

Tendrás varias opciones para sintonizar América TV desde tu teleoperadora de pago. Toma nota de esta información para que disfrutes del Perú vs. Alemania.

América TV en DIRECTV

Canal 194 (SD/HD)

Canal 1194 (HD)

América TV en Movistar TV

Canal 4 (Analógico y Digital)

Canal 104 (SD)

Canal 704 (HD)

Canal 804 (HD)

América TV en Claro TV

Canal 4 (SD)

Canal 504 (HD)

Canal 1004 (HD)

¿Dónde ver América TV GO por internet?

Si estás fuera de tu domicilio o en el extranjero, puedes seguir toda la programación de América Televisión a través de su aplicación América TVGO. Aquí encontrarás el contenido completo del Canal 4 y también los partidos de Perú en las Eliminatorias Qatar 2022.

Perú vs. Marruecos: ¿dónde se jugará el partido?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.