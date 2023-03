“El partido lo resumo en dos palabras: total aprendizaje”, dijo Juan Reynoso, con el rostro de alguien a quien no le salió bien la planificación. Había mucha expectativa por ver a la Selección Peruana al más alto nivel, ante la poderosa Alemania, y sobre todo por ver la ejecución de la tan mencionada línea de tres defensores (3-5-2 o 5-3-2), que el ‘Cabezón’ tanto hincapié hizo en la previa: “Mi perspectiva de la línea de 3 no es como muchos creen, no es para defender”. Bueno, en la práctica, el planteamiento del sistema sí tuvo influencia en la derrota, sumado a la falta de agresividad (apenas se cometió una falta en el primer tiempo) y ausencia de poderío en ataque (ningún remate al arco rival). Eso sí, hubo algunos aciertos, que quizás hicieron que la bicolor no encaje una goleada histórica: por ejemplo, la gran actuación de Pedro Gallese.

La ‘Mannschaft’ de Hansi Flick desnudó varias de nuestras falencias, y esta será una caída que permitirá sacar conclusiones al comando técnico y jugadores. Pero está claro que la blanquirroja asumió el riesgo desde el hecho de enfrentar a Alemania y ahora este martes a Marruecos, cuarto lugar del último Mundial. La palabra “aprendizaje”, que mencionó Reynoso, tiene que estar en la cabeza de este proceso, sobre todo de cara al inicio de las Eliminatorias en setiembre.

Salió mal la línea de tres

Los equipos de Reynoso siempre se caracterizaron por ser sólidos defensivamente. No era malo que el entrenador lo plantee, por primera vez en su era, contra la poderosa Alemania de Flick. Pero, insistimos, ya en el campo, la situación fue diferente. Reynoso sorprendió con la inclusión de Renato Tapia en la línea de tres, junto a Luis Abram y Miguel Araujo. Está claro que estos tres nunca jugaron juntos en esa zona. Alemania, más allá del intento de solidez defensiva propuesto por la bicolor, siempre llegó con peligro. Kai Haverz, figura del Chelsea, se movió como pez en el agua y nunca fue referenciado. Niclas Fullkrug, el potente ‘9′ germano, también se hizo un festín.

Al ver esta incómoda situación, Reynoso rearmó a los del fondo. El 3-5-2 o 5-3-2, como lo quieran ver, duró apenas hasta los 24 minutos, ya con el 1-0 en contra. Allí, tras ese recambio, Perú tuvo una mayor solidez, con Renato Tapia, Pedro Aquino y Wilder Cartagena en el mediocampo. Con ello, los germanos encontraron menos espacios y se referenciaba mejor al rival. “Es el primer partido con este sistema, hay que acoplarnos a los que quiere Juan”, dijo Edison Flores.

Pedro Gallese, salvador

El ‘Pulpo’ fue de lo mejor de Perú contra Alemania. Él fue el encargado de que el 2-0 no se haya reconvertido en goleada histórica. Hizo dos atajadas en la línea, en el primer tiempo, y siempre fue voz del mando para animar a sus compañeros, que se veían superados en varios pasajes por la intensidad alemana. “En el segundo tiempo cambiamos la cara”, dijo el ‘1′ del Orlando City.

Gallese confirmó que está en un gran nivel, algo que ratifica con Orlando City en la MLS. “Salimos a especular mucho. Nos costó la línea de cinco, pero tenemos jugadores para hacerlo. Alemania es una potencia”, agregó el ‘Pulpo’, para muchos, el único rescatable de la noche germana. Destacar también que, aunque no atajó el penal de Kai Havertz, salió bien librado con el remate al palo.

Ruidíaz y una deuda eterna

Tuvo la chance de ser el ‘9′ desde el arranque, en reemplazo de Gianluca Lapadula, pero Raúl Ruidíaz volvió a decepcionar. Apenas tocó cuatro veces el balón –en el primer tiempo– y ni mostró las ganas necesarias para ir a pelear los balones. Claro está, en parte, por la superioridad física a la que se veía sometido por sus marcadores germanos.

Reynoso solo le dio la chance los primeros 45 minutos, algo que sigue engrosando sus pésimos registros con la blanquirroja: apenas cuatro goles en 53 partidos. Su último grito con la bicolor fue en marzo del 2018, en el amistoso ante Islandia, por lo que lleva casi cinco años sin celebrar con la selección. Para un ‘9′, como él, resulta bastante alarmante.

Lapadula tiene que estar

Su ingreso al segundo tiempo, sin duda, sirvió como envión anímico para la selección. Desde el solo hecho de correr y pelear, Lapadula te brinda un ‘plus’ que quizá no lo teníamos con Ruidíaz en la cancha. Con ‘Lapa’, los extremos y volantes empezaron a buscar más los centros o también el pase al espacio. Hubo más opciones de juego, algo que colaboró en mejorarle la cara al equipo.

‘Lapa’ tenía una pequeña molestia en el tobillo derecho, pero aún así se ganó un lugar dentro del podio de los mejores de la bicolor. “Contra Marruecos será un partido con mucho nivel. Yo creo que vamos a sacar algo más, haremos un gran partido”, prometió el delantero del Cagliari, actual máximo artillero de la Serie B italiana (15). El mismo Reynoso quedó sorprendido con el accionar del delantero, sobre todo por la dolencia que tenía. “Dio más de lo que yo esperaba, por el poco trabajo que hemos tenido”, dijo el ‘Cabezón’.

Replanteo mejor que planteo

La intensidad y agresividad no se negocian en el fútbol de élite, sobre todo contra una selección como Alemania. No es posible que la bicolor solo hiciera una falta en el primer tiempo, cuando los germanos nos superaban en todas las líneas. En total, Perú acabó con cinco faltas. Ojo que este no es un llamado a llenarnos de tarjetas, pero sí una voluntad para cortar los circuitos de juego del rival.

Reynoso corrigió sobre la marcha, y sus cambios le dieron un nuevo aire al equipo. Los ingresos de Gianluca Lapadula, Edison Flores y el mismo Carlos Zambrano reforzaron el ‘once’. Reynoso pasó del 5-3-2, al 4-2-3-1 por ratos y finalmente acabó con 4-4-2. Todo ello colaboró para que, más allá de lo discreto del juego, la selección la sacara barata con el 2-0. André Carrillo dejó la banda para convertirse en una especie de ‘Christian Cueva’, por dentro, algo que también fue otra apuesta positiva.

