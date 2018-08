Descentralizado 2018: Ayacucho FC exige la implementación del VAR y pide la expulsión de 3 árbitros

¿Se viene el VAR al Descentralizado ? Tras ver el Mundial Rusia 2018 parece muy lejano que la tecnología Video Assistance Referee llegue a nuestro torneo; sin embargo ya hay equipos que la están exigiendo.

Es el caso de Ayacucho FC, club que se siente perjudicado por las últimas actuaciones arbitrales en sus partidos y que mandó una contundente carta a la CONAR en la cual también exige la destitución de tres árbitros.

La carta fue enviada por el presidente Rolando Bellido y tenía como destinatario a Gian Marco Chiapperini, Presidente de la CONAR. Decía lo siguiente:

Me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y, a la vez, hacer extensiva mi denuncia pública a los árbitros Iván Chang, José Castillo y José Martínez en protesta de la nefasta acción en los partidos de la referencia (Ayacucho FC vs. Sporting Cristal y Ayacucho FC vs. Alianza Lima). Todos ellos, parcializados, han hecho mucho daño en 2 partidos claves de Ayacucho FC al hacernos perder categóricamente gracias a su participación, pues actuaron a favor de los equipos rivales.



Tuvieron un arbitraje desastroso, incompetente, sucio, deshonesto y que a estas alturas no podemos permitir ni callar tanto cinismo que malogra el encuentro deportivo, generando reacciones, violencias y desazón. Responsabilizo a estos árbitros los daños ocasionados a nuestro club y, en ese sentido, no podemos competir y seguir trabajando. Los errores son humanos, pero no se debe direccionar para generar daños y violencias deportivas.



Por lo expuesto:



-Primero: Solicito separación definitiva de estos malos árbitros, quienes vienen a direccionar partidos que generan mucho daño al fútbol peruano.



-Segundo: Exijo respeto a la población, hinchas y deportistas en general. No se puede aceptar tener árbitros corruptos, respeten a nuestros jugadores y comando técnico, los cuales han tenido su estima y su trabajo vulnerado con ese comportamiento arbitral. Nuestro grupo humano no se merece esos tratos, es injusto y buscaremos hacer respetar nuestros derechos.



-Tercero: Estas acciones dirigidas son insoportables, por lo que solicito que se implemente el VAR. Es mortificante que un árbitro no cobre jugadas claras. Les reitero, señores de la CONAR, que así no podemos convivir. Hagamos fuerza a la transparencia y limpieza deportiva

Los árbitros que se denuncian en la carta de los 'Zorros' fueron quienes llevaron las riendas de los partidos ante Sporting Cristal y Alianza Lima. Ambos encuentros culminados con derrota para Ayacucho FC.