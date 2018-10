Descentralizado 2018: ¿Cuándo, dónde y a qué hora se juegan los partidos pendientes por el Torneo Clausura?

Alianza Lima y Universitario de Deportes jugarán sus partidos pendientes por el Torneo Clausura , mientras la Selección Peruana está de gira por Estados Unidos, cumpliendo con sus compromisos amistosos ante Chile y USA.

El primero en jugar será Alianza Lima y lo hará este lunes visitando a Deportivo Municipal, a las 3.30 p.m. en duelo programado en el Estadio Nacional. El partido corresponde a la fecha 5 del Torneo Clausura.

Universitario de Deportes: popular norte estará habilitada ante Unión Comercio

En duelo pendiente, también por la fecha 5 del Torneo Clausura, Universitario de Deportes recibirá el sábado 13 a Unión Comercio. El partido se disputará a las 8 de la noche en el Estadio Nacional.

Alianza Lima volverá a las canchas el domingo 14 para visitar a Sport Boys, a las 3 de la tarde, en el Estadio Nacional. El partido corresponde a la fecha 2 del Torneo Clausura.

Torneo Clausura: programación de partidos pendientes

Lunes 8 de octubre



Deportivo Municipal vs. Alianza Lima

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Nacional



Sábado 13 de octubre



Universitario de Deportes vs. Unión Comercio

Hora: 8 p.m.

Estadio: Nacional



Domingo 14 de octubre



Sport Boys vs. Alianza Lima

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Nacional

Torneo Clausura: precios de entradas de los partidos pendientes



Los precios de las entradas para el Deportivo Municipal vs. Alianza Lima.

Los precios de las entradas para el Universitario de Deportes vs. Unión Comercio.

Los precios de las entradas para el Sport Boys vs. Alianza Lima.

