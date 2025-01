Cuando se hizo público el interés de Alianza Lima por fichar a Brian Farioli, hubo mucho ruido desde La Victoria. Por más que fue un pedido expreso de Néstor Gorosito, pues lo dirigió en su etapa en Colón de Santa Fe, sus antecedentes no eran los mejores y la hinchada hizo eco de esos a través de las redes sociales. Así pues, tras su llegada a la capital el pasado jueves 2 de enero, lo que parecía una contratación casi segura terminó por caerse luego de que el volante no pasara los exámenes médicos de rutina.

El último partido oficial de Farioli fue el 12 de octubre de año pasado, en la derrota de Colón por 1-0 a manos de San Telmo por la Primera Nacional. Aquel día el mediocampista no terminó el encuentro tras salir lesionado por un problema en el tobillo, algo que ni siquiera le permitió salir por sus propios medios y tuvo que ser ayudado por sus compañeros. Si bien tuvo varios meses de recuperación, los resultados que constataron en La Victoria arrojaron que no está del todo bien y necesitará más tiempo de reposo.

Si bien en Alianza ya desistieron de continuar con el conducto regular y no lo contratarán, Depor pudo conocer que el futbolista tomará medidas legales si es que finalmente lo dejan en el aire. Según el volante, él “está al 100 % físicamente” y no hay razón alguna para que no lo fichen. Si en cinco días no hay una respuesta concreta por parte de los blanquiazules, acudirá ante la FIFA aduciendo daños y perjuicios.

Toda esta polémica no pasó desapercibido en Argentina, país de Brian Farioli. TyC Sports, por ejemplo, mencionó lo sucedido en su página web y destacó que Alianza Lima podría ser rival de Boca Juniors en la Fase 2 de la Copa Libertadores, siempre y cuando los victorianos eliminen a Nacional de Paraguay. “Brian Farioli protagoniza un escándalo en el elenco peruano, posible rival de Boca en el repechaje para entrar a los grupos de la Copa Libertadores”, señaló el citado medio.

“El volante 26 años surgido del ‘Sabalero’, pero también con pasos en Arsenal de Sarandí y Central Córdoba de Santiago del Estero, llegó el viernes a Perú para ser presentado como refuerzo, al igual que Fernando Gaibor y Guillermo Enrique, sin embargo, no se habría recuperado del todo de una molestia en el tendón de Aquiles tras regresar de una rotura del ligamentos cruzados y recién podría volver a jugar en febrero”, agregaron.

Por el lado de Olé, comentaron que el área médica de Colón está al tanto del caso y consideran que Farioli recuperado de su lesión. “El asunto se complicó cuando se conoció que el mismo Farioli exigió que se ejecute la contratación, asegurando que está para jugar, y que si esto no sucede dentro de los próximos cinco días, demandará al club en la FIFA por daños y perjuicios. Tanto el jugador como su representación, y hasta los propios médicos de Colón dicen que está al 100% físicamente”, explicaron.

¿Qué dijo Franco Navarro sobre Brian Farioli?

El último sábado, luego del amistoso entre Alianza Lima y la Selección Peruana Sub-20, Franco Navarro –director deportivo blanquiazul– compareció ante los medios de comunicación y dio su postura sobre lo sucedido con Brian Farioli. “En relación a lo de Farioli es simple. Nosotros, como Alianza, como todos los clubes y los mejores clubes en el mundo, para firmar un contrato estás sujeto a que superes los exámenes médicos”, comentó.

En esa misma línea, el ‘Pepón’ aseguró que el área médica del club solo siguió el conducto regular como con cualquier otro futbolista. “El área médica del club es el responsable en ese sentido. Todos los jugadores que han llegado han pasado los exámenes y los superan. Lo de él lamentablemente no es así y no está apto para que hoy o mañana esté con nosotros y se ponga a la orden del técnico”, puntualizó.

