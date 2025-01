Cuando a mediados de marzo del año pasado Alianza Lima fichó a Jeriel De Santis, hubo cierta expectativa por saber cuánto podía aportarle al equipo que por entonces era dirigido por Alejandro Restrepo. Sin embargo, con el correr de los meses su rendimiento nunca pudo despegar y terminó relegado a un rol secundario, dejando un amargo recuerdo en los hinchas por los goles falló, especialmente en la Copa Libertadores.

Así pues, debido a que los blanquiazules pagaron un cargo para desvincularlo de Boavista, decidieron prestarlo al Intercity de la Primera Federación (Tercera División de España) para que no pierda continuidad durante el segundo semestre del 2024. No obstante, nuevamente no convenció en territorio español y tuvo que volver a La Victoria para cumplir con su contrato.

Ya con Néstor Gorosito a cargo del plantel principal, algunos especularon de que Jeriel De Santis podría tener la oportunidad de reivindicarse en Alianza Lima, complementado una pretemporada y luchando por un puesto en la delantera. Empero, el área deportiva tenía otros planes para él y este domingo se confirmó su cesión al Caracas FC con opción de compra, club donde se formó desde las categorías inferiores y debutó profesionalmente en el 2019.

A través de su página web, los ‘Demonios Rojos’ también hicieron oficial el trago con los victorianos. “Jeriel De Santis regresa a casa, al Caracas FC, la institución que vio su potencial y con la que dio sus primeros pasos a nivel profesional. Luego de cinco años de sumar experiencia y hacer crecer su carrera en Europa y Sudamérica, el delantero llega para reforzar el ataque del Rojo desde el Club Alianza Lima de Perú, a través de un préstamo por los próximos seis meses con opción a compra”, señalaron.

De Santis debutó con Caracas FC a los 16 años, por lo que este retorno significa mucho para él después de las experiencias que vivió en el extranjero. “Muy contento de poder volver a mi casa. Se siente una alegría enorme. Aquí tengo muchos amigos de la infancia, de verdad que estoy muy feliz y con muchas ganas de que empiece esto”, declaró el atacante tras su retorno a tierras llaneras.

Cocodrilos Sports Park es el centro de entretenimiento del conjunto venezolano, donde el futbolista de 22 años ya tuvo su primera sesión pensando en la temporada 2025. “Me vinieron muchos pensamientos a mi cabeza. Obviamente pensé en mi familia que siempre me apoyó y vino a Cocodrilos a apoyarme. Muchos compañeros que pasaron por aquí ya no están y eso también da mucha nostalgia”, acotó.

¿Qué delanteros se quedan en Alianza Lima?

Luego de la cesión de Jeriel De Santis a Caracas FC, Alianza Lima se queda momentáneamente con los siguientes centrodelanteros: Paolo Guerrero, Hernán Barcos, Matías Succar y Víctor Guzmán. Considerando que Nestor Gorosito tiene en mente utilizar a un solo punta como referencia de área, los cuatro pelearán por la titularidad de cara a la campaña 2025. Quizás en algunos partidos veamos a dos atacantes en la zona central de la ofensiva, pero esto de definirá con el correr de la pretemporada.

Por otro lado, el mercado de pases no está cerrado en tienda blanquiazul en cuanto a reforzarse con otro delantero. Según las últimas informaciones, las negociaciones con la agencia de representación de Lucas Cano van por buen puerto y todo podría cerrarse en los próximos días. El argentino jugó durante el 2024 en Sport Huancayo y marcó un total de 16 goles en la Liga 1. Su experiencia en ciudades de altitud le juegan a favor a la hora de convencer al comando técnico de Gorosito.

