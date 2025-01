Tras la venta de Juan Pablo Freytes a Fluminense, en Alianza Lima necesitaban a un lateral izquierdo de categoría y con experiencia internacional. El área deportiva blanquiazul no lo pensó dos veces e inició las negociaciones con la agencia de representación de Miguel Trauco, llegando a un acuerdo en tiempo récord. El futbolista, de 32 años, arribó este domingo a nuestra capital y no solo se refirió a su nuevo reto en La Victoria, sino también a su frustrado retorno a Universitario de Deportes.

Para nadie es un secreto que Trauco es hincha confeso de la ‘U’. A pesar de que solo jugó una temporada en tienda crema, en reiteradas ocasiones mencionó su deseo de volver cuando sea el momento oportuno. Así pues, pese a que hoy jugará en la vereda de enfrente, no ocultó su decepción. “Eso no va a cambiar, yo soy hincha de la ‘U’. En su momento no pensaba regresar al fútbol, y en este momento que era una oportunidad, no se comunicaron conmigo y eso me duele”, comentó al respecto.

Aunque seguramente algunos cuestionarán su pasado en Universitario, lo cierto es que Trauco dejó las polémicas de lado y se dirigió a los hinchas de Alianza Lima, a quienes les prometió todo su profesionalismo en esta temporada tan exigente. “Solo va a tener de mi parte mucho trabajo y sacrificio”, agregó mientras caminaba raudamente por los exteriores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Miguel Trauco jugó por Universitario en la temporada 2016. (Foto: GEC)

Según lo programado por los ‘Íntimos’, el ‘Genio’ pasará por los exámenes médicos de rutina y será presentado oficialmente como nueva incorporación del plantel de Néstor Gorosito, con un vínculo contractual hasta finales del 2026. Posteriormente, este lunes se sumará a los trabajos de pretemporada en las instalaciones del Club Esther Grande de Bentín y quedará a disposición del entrenador argentino.

Debido a que Gorosito cambiará la línea de tres con la que venía jugando Alianza durante el 2024, Trauco tiene un lugar asegurado como lateral izquierdo, una posición que conoce muy bien y desde donde podrá aportar toda su calidad para las asociaciones que busque generar ‘Pipo’. Paolo Guerrero, delantero que apunta a ser titular, también se verá beneficiado con los centros del tarapotino.

Recordemos que Trauco quedó como agente libre luego de no renovar su vínculo contractual con Criciúma luego de finalizar la temporada 2024. Miguel tuvo una campaña con bastante participación en el balompié brasileño, pero no pudo evitar el descenso de su club a la Serie B tras culminar en la antepenúltima posición del Brasileirao.

En cuanto al ritmo de competencia con el que llega, el ‘Genio’ disputó 36 partidos con el cuadro del Estado de Santa Catarina, divididos en ocho por el Campeonato Catarinense, 24 por el Brasileirao y cuatro por la Copa de Brasil. Además, marcó dos goles en 1936 minutos jugados a lo largo del 2024. Aunque no siempre fue titular indiscutible, supo ganarse un espacio para ser importante dentro del esquema del equipo.

Miguel Trauco llega a Alianza Lima tras su paso por Criciúma. (Foto: Criciúma)

El respaldo del ‘Poeta’

César Cueto es una voz autorizada para hablar de Alianza Lima y cada vez que toma la palabra los demás solo deben escuchar. Ahora que los blanquiazules aseguraron la contratación de Miguel Trauco, el ‘Poeta de la Zurda’ no dudó en darle el espaldarazo para que se sienta como en casa y pueda rendir de la mano de Néstor Gorosito.

Ambos son zurdos y cuentan con una calidad exquisita para pegarle a la pelota, capaces de pintar la jugada más impensada en un abrir y cerrar de ojos. Si bien Cueto fue volante y Trauco juega de lateral, para el talento que tienen no hay posición que los encasille. “Bienvenido sea. Es un gran jugador. Tiene mucha calidad. Será de mucho aporte al club por su buen juego”, le comentó el exmediocampista al periodista Wilmer Robles.

César Cueto, quien supo salir campeón nacional con Alianza Lima en tres oportunidades (1975, 1977 y 1978), sabe lo que significa llegar a un club como el victoriano y la exigencia que eso supone. A pesar de su pasado en Universitario de Deportes, club del cual es hincha confeso, Miguel Trauco siempre demostró su profesionalismo en cada equipo que defendió y esta vez no será la excepción.

Cesar Cueto ganó tres títulos nacionales con Alianza Lima. (Foto GEC)





TE PUEDE INTERESAR