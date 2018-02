No juegan. El Descentralizado 2018 se inicia este fin de semana, aunque no todos los jugadores podrán debutar. ¿El motivo? La suspensión arrastran del último campeonato, lo que los inhabilita para la primera fecha del Torneo de Verano.

Según la base de datos de Depor, hay tres futbolistas que no podrán jugar el partido de debut de sus escuadras tras arrastrar suspensiones ocasionadas en la fecha final del Torneo Clausura 2017.

Aldo Corzo es uno de ellos; el volante de Universitario de Deportes acumuló su quinta amarilla en el duelo que los cremas sostuvieron con Cantolao en el Miguel Grau en la fecha 30 del Descentralizado 2017. Pero el lateral merengue, además, se perderá las dos fechas siguientes por la intervención quirúrgica a la que fue sometido.

Jeferson Collazos es el segundo jugador que no podrá debutar este fin de semana. El ahora delantero de UTC fue expulsado en el partido entre Cantolao y Universitario. No alineará ante Sporting Cristal o, en caso el encuentro no se realice, frente a la ' U', en Lima, el próximo sábado a las 5:45 pm.

El último de la lista es Jair Yglesias. El capitán de Unión Comercio fue expulsado en el partido ante Sporting Cristal por doble amonestación y, por ese motivo, no podrá ser de la partida en el encuentro que el 'Poderoso de Alto Mayo' dispute ante Sport Huancayo, este lunes a las 8:00 pm..

