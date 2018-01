Descentralizado 2018: así se jugará la primera fecha del Torneo de Verano

El Descentralizado 2018 arrancará con el Torneo de Verano (posteriormente Apertura y Clausura) y la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) realizó este lunes el sorteo de los dos grupos. Además, se armó el fixture.



En Depor te jugamos todos los detalles sobre la primera fecha, que se jugará del viernes 2 al lunes 5 de febrero.

Así quedaron los grupos del Torneo de Verano:

Es importante recordar que debido al gran número de equipos de altura, en total ocho, se dividió a cuatro por liguilla.



Grupo A: Sport Rosario, Ayacucho FC, Comerciantes Unidos, UTC, Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario y San Martín.



Grupo B: Real Garcilaso, Sport Huancayo, Melgar, Binacional, Cantolao, Unión Comercio, Deportivo Municipal y Sport Boys.

Así se jugará la primera fecha del Torneo de Verano:

Grupo A

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos

UTC vs. Sporting Cristal

Sport Rosario vs. Universitario

San Martín vs. Ayacucho FC



Grupo B

Sport Huancayo vs. Unión Comercio

Sport Boys vs. Real Garcilaso

Municipal vs. Melgar

Binacional vs. Cantolao



