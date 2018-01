Descentralizado 2018: tres novedades que presentará el campeonato nacional

El Descentralizado 2018 , el último torneo que se jugará con 44 fechas por contrato con la televisión, presentará algunas novedades en las bases del torneo. Jugadores extranjeros, bolsa de minutos y reducción de puntos son algunos de los cambios que presentará el campeonato.

1. Extranjeros por seleccionados. La experiencia les enseñó a la Asamblea de Bases que el llamado de jugadores de la Selección Peruana no debe perjudicar a los clubes en un campeonato tan largo como el Descentralizado. Por ende, para este torneo los clubes que tengan jugadores en la bicolor podrán reemplazarlos en cancha por los foráneos que tengan inscritos.

Sporting Cristal: ¿Luis Abram será el octavo refuerzo de Vélez Sarsfield?

El número de extranjeros permitidos (5) no ha cambiado, pero sí el número de jugadores no nacidos en Perú en cancha. Si un club tiene un convocado, esto abriría un cupo más apara un extranjero y podrían haber 4 en cancha. Si son dos o más, podrán estar los cinco en cancha. Eso sí, solo podrá darse el caso en el periodo en el que los jugadores convocados estén ausentes de sus clubes. No antes ni después.

2. Un Sub 21 titular obligatorio. Si ya la bolsa de minutos era un dolor de cabeza para los entrenadores, la corrección de la norma la pondrá más complicada: en el once titular debe haber de forma obligatoria un jugador nacido en 1997 o menos.

Además la forma de acumular minutos en la bolsa también varió. Para este año cada equipo debe sumar 4 mil minutos en el año distribuidos de la siguiente forma: mil minutos en cada uno de los tres torneos (Verano, Apertura y Clausura) y los 1000 restantes serán exclusivamente para jugadores nacidos en 1999 o menos que se pueden sumar en un solo torneo corto o distribuidos entre los tres.

3. Si no cumples, te quitan puntos. A diferencia de años anteriores los clubes que no cumplan con la bolsa de minutos en los torneos cortos sufrirán la reducción de 3 puntos por cada 90 minutos o fracción que 'adeuden'. Ya no habrá reducción de cupo de extranjeros, sino que inmediatamente te reducirán puntos en la tabla del torneo en juego.

► Universitario de Deportes: "Troglio tiene confianza de pasar a la siguiente fase de la Libertadores"



► Fútbol peruano: los amistosos confirmados previo al inicio del Descentralizado 2018



► Yulián Mejía, refuerzo de Cristal: "El torneo peruano me parece raro"



► ¿Qué impidió que Alianza Lima fiche a Beto da Silva?

NO DEJES DE VER ESTE VIDEO