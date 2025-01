Diego Churín es la nueva esperanza de gol de Universitario de Deportes. En Ate esperan que se entienda a la perfección con Álex Valera y puedan encaminarse al tricampeonato. El argentino dio sus primera entrevista al departamento de prensa del cuadro crema: “Es un orgullo para mí estar acá, aquí en Universitario y ya me hace sentir la grandeza que es tener esta camiseta puesta y representar estos colores. Obviamente que uno ya tiene un trayecto en el fútbol y sabe qué clubes son los grandes y quiénes no, y sé que vengo a un club grande con una ambición, con una afición muy grande y fiel al equipo, así que vine con mucha expectativa de vivir eso y tener esa hermosa experiencia en mi carrera”.

Por otro lado, contó que no es la primera vez que estará en el Monumental: “Con Cerro Porteño jugamos en el 2020 por la Copa Libertadores o la pre fase. Tengo un vago recuerdo del estadio, pero no va a ser lo mismo seguramente tener la hinchada a mi favor. Y las instalaciones, este es mi primer día, son mis primeros momentos, pero cuenta con campos magníficos, un buen gimnasio, buenos vestuarios, así que creo que estoy en el lugar correcto”.

Finalmente, habló del reto de la Copa Libertadores: “Jugar las copas siempre motiva. Para mí la Copa Libertadores es el campeonato más difícil del mundo por todos los viajes, por todo lo que tienes que afrontar, por logística, por un montón de variables. Obviamente que los últimos años hay países que sacan la diferencia, pero hay que animarse a soñar y estar preparados para competir. Después esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa, pero cuando uno compite deja una buena imagen y deja siempre en alto el club donde está”.

Diego Churín llega a Universitario de Deportes desde el Cerro Porteño de Paraguay. (Foto: AFP)

La trayectoria de Diego Churín antes de llegar a Universitario

Durante su última temporada, Churín jugó un total de 46 partidos, incluyendo el torneo local, la Copa Libertadores y la Sudamericana. En esas competencias, marcó 5 goles y realizó una asistencia en los 2,458 minutos que estuvo en el campo. Eso sí, estos números son inferiores a los que logró en la campaña del 2023, donde disputó 46 encuentros, marcó 11 tantos y brindó 4 asistencias en 3,246 minutos.

El goleador argentino (que también jugó en Brasil, Chile y Argentina) estamparía su firma en las próximas horas y quedaría listo para ser el nuevo atacante de Universitario en el 2025, sumándose a la pretemporada que iniciará el próximo 3 de enero. Churín, un histórico en Cerro Porteño, tiene como principales características la rudeza en su juego. Es un ‘9′ que le gusta pelear las pelotas y sabe colocarse en los espacios correctos.

Pese a su edad, esto no representa un problema para él. Es un jugador rápido y, frecuentemente, se desprende de las bandas para comandar el ataque hacia el centro. Además, en el juego aéreo no tiene inconvenientes. Ojo, para Churín, el fútbol peruano no es nuevo, ya que cuando jugó la Copa Libertadores, uno de sus rivales fue Alianza Lima, equipo al que podría enfrentarse nuevamente si finalmente se convierte en el delantero que Universitario de Deportes tanto buscó.

