Dicen que las oportunidades en el fútbol, como en la vida, no suelen tocar dos veces la puerta. Y para Diego Enríquez, arquero de 22 años de Sporting Cristal, ese axioma no podría ser más cierto. Su historia comenzó en la última fecha del Torneo Apertura, cuando una oportunidad inesperada le permitió defender el arco celeste en un partido contra Comerciantes Unidos en Cajabamba. Aquella victoria por 1-0 no solo fue importante para el equipo, sino también para Enríquez, quien desde ese momento comenzó a escribir su propio capítulo en el club rimense. Hoy, consolidado como titular indiscutible, ha logrado ganar el respeto de sus compañeros, el cariño de los hinchas y la confianza del técnico Guillermo Farré, quien lo eligió como el dueño del arco en el Torneo Clausura Liga 1 tras su destacada actuación.

Si bien Alejandro Duarte comenzó el Torneo Clausura defendiendo el arco, algunos errores en la primera fecha ante ADT, en Tarma, le costaron su lugar en el once titular. Farré, consciente del potencial de Enríquez, decidió darle la oportunidad en la segunda fecha contra Sport Boys, y desde entonces, el joven guardameta no ha soltado los guantes. Lo que parecía ser una opción temporal se convirtió en una apuesta ganadora en la Florida.

Las mejores atajadas de Enríquez con Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)

Números que hablan por sí solos





Enríquez no solo ha mantenido el arco celeste en excelentes condiciones; sus estadísticas lo avalan como uno de los mejores porteros jóvenes de la temporada. Según datos del portal Sofascore, en los 16 partidos que ha defendido el arco de Sporting Cristal este año, ha recibido solo 12 goles, y acumula un promedio de 2.3 atajadas por partido.

De esas atajadas, 1.4 corresponden a jugadas de peligro cercano, lo que demuestra su habilidad para responder en momentos críticos. Enríquez ha conseguido mantener su arco invicto en siete ocasiones y ostenta una efectividad de paradas del 76%, lo que le otorga un puntaje global de 6.94 en la temporada. Estas estadísticas no solo han impresionado a los hinchas, sino también a la directiva de Cristal, que ya planea asegurar su permanencia en el club por varios años más.

Renovación a la vista: el respaldo de la directiva





El club ha tomado nota de sus destacadas actuaciones, y los rumores sobre su renovación de contrato ya son realidad. La dirigencia de Sporting Cristal se ha movido rápidamente para garantizar que Enríquez siga vistiendo la celeste y le ha ofrecido una extensión de contrato de tres años más, según pudo conocer Depor.

Jorge Arriola, representante del arquero, se ha mostrado optimista sobre el futuro de su representado en el club. “Las conversaciones están avanzadas y estamos entusiasmados de poder seguir en el club. Priorizamos el proyecto deportivo de Diego y confiamos que es en Cristal”, comentó Arriola.

Para Enríquez, esta renovación es más que un contrato; es el reconocimiento de su trabajo y el respaldo de un proyecto a largo plazo en uno de los clubes más grandes del Perú. Como afirmó su representante: “Ya se está ganando un nombre en el club y también el respeto y cariño de la hinchada, a punta de trabajo y más trabajo. Los objetivos son claros y entendemos que los del club también van por el mismo camino”.

Los números de Enríquez con Sporting Cristal en la Liga 1 - Torneo Clausura.





