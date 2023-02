El conflicto por los derechos de televisión no tienen cuando acabar y el que más sufre con esta incertidumbre es el hincha de a pie. Este viernes, Binacional tenía pactado su partido contra Sporting Cristal en el estadio Monumental de la UNSA, por la sexta jornada del Torneo Apertura en la Liga 1. Sin embargo, una decisión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ocasionó que el duelo sea suspendido por “falta de garantías”.

Y es que la entidad del fútbol peruano indicó que, al no recibir visto bueno para la transmisión de 1190 Sports, el partido no brindaba las condiciones para desarrollarse, por lo que oficializaron la postergación del encuentro entre el ‘Poderoso del Sur’ y los bajopontinos en una nueva fecha aún no detallada.

El comunicado generó el malestar de Wilmar Valencia, DT de Binacional, quien no dudó en arremeter contra los protagonistas de esta pelea por los derechos de TV, quienes están dando golpes permanentes al campeonato peruano y no permiten que se desarrolle de manera regular.

“Los muchachos están disgustados, porque venimos desarrollando una planificación de trabajo desde hace varios días y hoy justamente que suceda esto, personalmente lo veo como una falta de respeto... yo pienso que estamos matando al fútbol”, sostuvo el DT en diálogo con GOLPERU.

La postura de Binacional

En Binacional han quedado muy mortificados por la decisión de postergar su duelo contra Sporting Cristal, por lo que arremetieron contra la FPF, indicando que no solo se están viendo perjudicados deportivamente, sino también de manera económica ya que ya habían puesto a la venta entradas para el partido.

“Como lo hemos señalado precedentemente, la arbitrariedad asumida por la FPF no solo nos perjudica económicamente, por los gastos de logística incurridos al haber mudado nuestra localía a la ciudad de Cusco, sino deportivamente, al perjudicar la preparación y concientización de nuestro plantel para afrontar dicho encuentro”, indicó el comunicado del ‘Poderoso del Sur’.





