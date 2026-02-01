Dónde ver Universitario vs ADT EN VIVO: canales de Liga 1 MAX por Movistar TV
¿Dónde ver vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 1 del ? Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (llamando previamente como Liga 1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú por la señal cerrada de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN tv, y para todo el mundo por las plataformas de streaming por L1 MAX, Zapping y Fanatiz; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para el domingo 01 de febrero desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

