El vigente campeón peruano, Universitario de Deportes, hace su estreno en el Torneo Apertura de la Liga 1 ante ADT en el Estadio Monumental. Luego de su goleada en la ‘Noche Crema’ frente a la Universidad de Chile, los dirigidos por Javier Rabanal quedaron listos para debutar en el campeonato local, del que son los favoritos para alcanzar el histórico tetracampeonato nacional esta temporada.

Con una sólida base, formada en los últimos años, e incorporaciones de nivel internacional, la ‘U’ buscará sus primeros tres puntos oficiales de la temporada ante un rival que no regalará nada en el recinto crema.

Así lo dejó claro el entrenador argentino Pablo Trobbiani, quien en una reciente entrevista remarcó que tiene muy bien estudiado al plantel crema y conoce mucho al director técnico de la ‘U’, por su paso en el fútbol ecuatoriano, donde también le tocó dirigir.

“¿Temer a la ‘U’? No, la palabra no es esa, hay que estar atentos. A Javier Rabanal lo vengo siguiendo desde la Serie B, cuando estuvo en Independiente Junior, así como cuando salió campeón el año pasado”, dijo en declaraciones a L1 Radio.

“Sus equipos son muy intensos, presionan muy alto, elaboran rápido por dentro y terminan por afuera, como se vio el otro día. Tratan de llegar con mucha velocidad y verticalidad. Son equipos que juegan bien, que buscan tener buen trato del balón, triangular y luego no dejarte jugar”, el entrenador de 49 años e hijo de Marcelo Trobbiani.

La última vez que jugaron fue victoria de la 'U' en Tarma por 2-1. (Foto: Grupo El Comercio)

Cabe mencionar que la ‘U’ no contará con sus zagueros Williams Riveros y Matías Di Benedetto, pues ambos están a la espera de su trámite de nacionalización para no ocupar plaza de extranjeros en el campeonato.

Además, en las últimas horas se conoció que Anderson Santamaría sufrió una lesión muscular en una de las últimas prácticas y no entraría en la convocatoria para el partido ante ADT. Por tal motivo, es casi un hecho la titularidad de Aldo Corzo y Caín Fara.

¿En qué canal ver Universitario vs. ADT?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DIRECTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Movistar TV: 14 y 714 HD

¿A qué hora juega Universitario vs. ADT?

Este encuentro entre Universitario vs. ADT se disputará este domingo 1 de enero en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El partido está programado para iniciar a la 6:00 p.m., hora peruana, luego de la presentación oficial del plantel crema. Se espera un lleno total en el Estadio Monumental.

