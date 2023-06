De cara al Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson, Universitario de Deportes busca armar un equipo competitivo que pueda pelear por el título a fin de año. Por esa razón, en los últimos días, desde la institución dieron a conocer un interés por Edison Flores. Si bien era casi un hecho que el ‘Orejas’ regresaría a la institución ‘merengue’, luego de que desde Atlas confirmarán que sería prestado, el elenco de Ate esperó hasta este lunes para anunciar su regreso de manera oficial.

A través de un video en sus redes sociales, el cuadro crema confirmó que ambas partes llegaron a un acuerdo para que el ‘Orejas’ vuelva a vestir la camiseta del conjunto estudiantil. El interés del mediocampista fue vital en esta operación, la cual alegra a millones de aficionados de la escuadra ‘merengue’.

Ojo, Edison Flores llega a Universitario de Deportes en calidad de préstamo hasta fines del 2024, lo que confirma que también formará parte del plantel para la próxima temporada, año en que se celebra el centenario del club de Ate.

Así anunció Universitario de Deportes el regreso de Edison Flores. (Captura: Twitter)

Cabe resaltar que el último club del futbolista peruano fue Atlas, con el que disputó 811 minutos en 22 partidos jugados, durante la temporada 2022/23. En esta última campaña, el ‘Oreja’ no anotó goles y solo arrancó en siete encuentros como titular.

La postura de Fossati sobre Flores

Jorge Fossati, técnico de Universitario de Deportes, habló sobre Edison Flores previo a su fichaje. El experimentado estratega uruguayo comentó cómo se acoplaría el ‘Orejas’ en su pizarra, pensando en la segunda parte de la temporada.

“En Perú recién descubrí quién es (Edison) Flores y me parece una tontería de mi parte no haberlo conocido antes. Más allá de ello, yo dejo que los dirigentes hagan lo que tienen que hacer, no meto en ese terreno”, sostuvo el estratega uruguayo del combinado crema en diálogo con Nativa TV.





