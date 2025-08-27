Universitario de Deportes vive días intensos en lo deportivo y también fuera. A la eliminación en octavos de la Libertadores tras caer 4-0 en la ida ante Palmeiras en el Monumental, se sumó un hecho que generó conversación dentro y fuera del plantel: el video publicado por Raúl Ruidíaz en redes sociales. La historia de Instagram, compartida al día siguiente de la derrota, fue interpretada por muchos como una burla hacia el momento crema, lo que provocó reacciones inmediatas en los hinchas y, según reveló Edison Flores, también al interior del camerino.

El referente merengue y capitán del equipo decidió hablar sobre el tema en una entrevista en el programa Doble Punta. Sin rodeos, Edison Flores admitió que el video de Raúl Ruidíaz no pasó desapercibido dentro del grupo, pues hubo jugadores que se sintieron aludidos por lo que se interpretó en la publicación.

“Me enteré por algunos compañeros. Obviamente, se sintieron aludidos y causó un poco de molestia porque habíamos perdido en ese momento”, confesó el popular Orejitas, dejando entrever que el vestuario no tomó el episodio con indiferencia.

Sin embargo, Flores también marcó distancia de cualquier señal de conflicto con la ‘Pulga’. El atacante fue claro en subrayar que la historia no borra el vínculo entre Ruidíaz y Universitario. “Eso no quita que Raúl sea hincha de la ‘U’ y quiera lo mejor para el club. Yo no tengo ningún problema con él”, señaló, buscando calmar las aguas.

El capitán crema, además, resaltó que cada jugador es responsable de sus actos y decisiones, sugiriendo que el caso no debe ir más allá de lo sucedido. En su mensaje quedó un llamado a no alimentar divisiones, especialmente en un momento donde Universitario apunta a mantener la regularidad en la Liga1.

La situación generó más atención debido al peso de Raúl Ruidíaz en la historia del club. Con 80 goles anotados, es uno de los máximos artilleros de Universitario y un ídolo para gran parte de la hinchada. Justamente por ello, su publicación cayó con mayor impacto en la interna crema y en el debate entre los hinchas merengues.

La polémica publicación de Raúl Ruidíaz tras goleada de Palmeiras ante Universitario. (Foto: Instagram Universitario)

Flores también se encargó de aclarar que la relación del plantel con la ‘Pulga’ sigue intacta y negó cualquier influencia de los referentes en la llegada o no de jugadores al club crema. “No ha pasado nada entre nosotros con Raúl. Nosotros tratamos de ver lo mejor para el equipo, pero al final quienes deciden son los dirigentes y el comando técnico”, puntualizó.

El ‘Orejas’ incluso reveló que existieron negociaciones para un posible retorno de Ruidíaz, aunque no prosperaron. El delantero se incorporó al Grau, pero para Flores, más allá de las especulaciones, lo importante es que Universitario mantenga el enfoque en sus objetivos inmediatos: la lucha por el tricampeonato nacional.

Al final, lo dicho por el capitán crema deja una sensación clara: el episodio con el video de Ruidíaz generó incomodidad, pero no alcanzó para quebrar la relación entre el jugador y el club de sus amores.

Edison Flores. (Foto: Getty Images)





