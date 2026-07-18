Universitario de Deportes arrancó con una importante victoria el Torneo Clausura al vencer por 2-1 a ADT en Tarma. Tras el encuentro, Edison Flores valoró el esfuerzo del plantel en una de las plazas más complicadas de la Liga 1 y aseguró que el equipo ya tiene la mira puesta en el próximo compromiso.

“Sí, muy buenas, la verdad. Felicidades al equipo que dio todo. A pesar de chocar con la altura, como les pasa a todos, siempre estuvimos juntitos y en las fases finales pudimos ponernos en ventaja. Eso es lo que tiene que perdurar durante todo el campeonato”, declaró el mediocampista.

Flores también dejó claro que Universitario afrontará cada jornada como una final, consciente de que no puede ceder terreno en la pelea por el título del Clausura.

“Es importante. Cada partido es una final para nosotros. Ya pasó este encuentro y ahora pensamos en el próximo”, señaló.

Asimismo, el futbolista reconoció que el equipo aún tiene margen de mejora, especialmente en la eficacia frente al arco rival.

“Hay cosas por mejorar siempre. En cada partido hay muchos detalles por corregir y, en los últimos metros, tenemos que estar más tranquilos a la hora de la definición”, explicó.

Uno de los temas que también abordó fue el debut oficial de Gianluca Lapadula con la camiseta crema. Flores destacó el esfuerzo del delantero y pidió tranquilidad en esta etapa de adaptación.

“Bien. Es difícil jugar aquí, es difícil para todos. Él tiene que estar tranquilo porque el campeonato es largo y va a darnos mucho con el estilo de juego que tiene”, afirmó.

Finalmente, Flores evitó referirse a lo sucedido durante el receso entre el Apertura y el Clausura y remarcó que todo el enfoque del plantel está en lo deportivo.

“Nosotros hablamos del Clausura nada más”, concluyó el jugador de Universitario en zona mixta.

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