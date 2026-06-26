El mercado de fichajes empieza a moverse en Universitario de Deportes. En las últimas horas, surgió la información de que el club crema estaría interesado en contratar al volante colombiano Edwin Cardona para afrontar el Torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Libertadores.
Según informó el periodista Gustavo Peralta, el mediocampista de 33 años finaliza en los próximos días su vínculo contractual con Atlético Nacional, situación que abre la posibilidad de una salida del cuadro colombiano.
Si bien el futbolista tiene la opción de extender su permanencia en el conjunto ‘verdolaga’, hasta el momento no se habría concretado una renovación entre ambas partes.
En ese contexto, Universitario ya habría presentado una propuesta formal y actualmente existirían conversaciones para intentar cerrar su incorporación al fútbol peruano.
Cardona atraviesa su segunda etapa en Atlético Nacional, club con el que ha conseguido títulos locales y donde ha recuperado protagonismo en las últimas temporadas.
A lo largo de su carrera, el colombiano también defendió las camisetas de Boca Juniors, Monterrey, Racing Club, Tijuana y Pachuca, además de registrar convocatorias con la selección de Colombia.
La eventual llegada del volante significaría un refuerzo de jerarquía para el plantel crema, que busca potenciarse para afrontar la segunda parte del año con aspiraciones tanto a nivel local como internacional.
Por ahora, ninguna de las instituciones involucradas se ha pronunciado oficialmente sobre la operación, por lo que habrá que esperar el desarrollo de las negociaciones en los próximos días.
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