Muchos hinchas futboleros se preguntarán, ¿qué fue de la vida de Edwin Retamoso? Deporcast se comunicó con el ‘Chasqui’, quien dio la primicia de que saldrá del retiro luego de tres años para lograr el último objetivo de su carrera: conseguir el ascenso con Unión Huaral en la Liga 2. “Me siento bien físicamente y estoy preparado”, dijo el volante de 38 años. Asimismo, contó varias anécdotas de su paso por la selección: “Paolo Guerrero es el mejor jugador que vi en una cancha”. Eso sí, como le sobra ‘gasolina’, ‘Reta’ dejó una advertencia: “Si logro subir, voy a jugar hasta los 40”.

¿Qué se siente ser el hijo pródigo de Abancay?

Ni creas, hay gente que no me reconoce. Camino normal (risas).

¿Quién es más famoso en Abancay, tú o Tulio Loza?

Tulio Loza era mi vecino (risas). Mis padres dicen que su familia vivía a dos casas de la mía.

¿A qué edad debutaste en la Copa Perú?

A los 16 años, con el Deportivo Educación de Abancay.

¿Siempre fuiste ‘6′?

No, era extremo, volante por fuera. Porque era bajito y rápido.

¿Qué es lo peor que viviste en tu etapa en la Copa Perú?

Una vez con el Deportivo Educación nos tocó jugar contra el León de Huánuco. Viajamos más de 36 horas en una cúster. Llegamos de madrugada y teníamos que jugar muy temprano. Casi ni dormimos. Pero es una de las pruebas que te fortalecen como jugador.

¿Te chocó el paso a la Primera división?

Yo siempre tuve la consigna de jugar fútbol profesional y lo cumplí. Tuve constancia y decisión.

¿De dónde salía tu resistencia física para correr los 90 minutos?

De mi alimentación de niño. Tomaba leche de vaca, kiwicha, tarwi, quinua, maíz, papa. Pero también tenía otro secreto.

Edwin Retamoso jugó la Copa Libertadores con Real Garcilazo. (Difusión)

¿Cuál?

Antes de ir al colegio, salía a correr a las 5:30 de la mañana. Eso me formó como deportista.

Con Real Garcilaso, cuando alcanzaron los cuartos de la Copa Libertadores 2013, ¿pensaron en igualar la hazaña del Cienciano en la Sudamericana?

Se armó un grupo muy bonito. No ganábamos de local, más de visita (risas). Recuerdo mucho el partido que ganamos por penales ante Nacional, en el estadio Centenario, en octavos.

Cuéntate una anécdota de ese partido…

Recuerdo que el ‘Cuto’ Guadalupe me decía: “pega nomás, que yo estoy atrás cualquier cosa”.

El ‘profe’ Sergio Markarián fue el primero que te lleva a la selección...

No creí cuando me contaron que me habían convocado a la selección. Yo estaba en Cienciano, en esa época. Pensé que me estaban jugando una broma (risas).

¿Recuerdas el primer día de entrenamiento en Videna? Ver a Paolo, Pizarro, Farfán, Vargas…

Desde que llegué me hicieron sentir en confianza. Son muy profesionales, quedé sorprendido por la forma cómo te tratan. En Copa Perú hay jugadores que son más creídos (risas).

¿Alguna vez ‘ajustaste’ a alguno de ellos?

No, imagínate si lesionaba a alguno de ellos en la previa de un partido (risas).

Edwin Retamoso fue parte de una convocatoria de Ricardo Gareca. (Difusión)

Luego te convoca el ‘Tigre’ Gareca, ¿qué recuerdos?

La medalla de bronce en la Copa América 2015 fue el mayor logro de mi carrera.

En ese torneo se dio la famosa foto que se hizo viral en las redes…

Ni nos dimos cuenta hasta que Diego Penny nos avisó que se hizo famosa. Christian Cueva quiso sacarla de sus redes, pero ya era muy tarde (risas). Luego ya se tomaron la foto conmigo.

Tu paso por Cobreloa de Chile, ¿por qué duró poco?

Tuve algunos problemas personales, por eso regresé. La dirigencia quería que me quedara.

¿El mejor jugador con el que compartiste vestuario?

Verlo a Paolo Guerrero controlar un balón entre dos centrales y que no lo muevan, es increíble.

¿Alguna vez tuviste que hacerte respetar con los puños?

Sí, una vez en Cobreloa. Fue con un compañero argentino, que me quería agarrar de ‘gil’. Yo fui al frente, pero él ‘arrugó’.

¿Ya ‘colgaste’ los chimpunes?

Voy a salir del retiro para buscar el ascenso con Unión Huaral. Me siento bien físicamente, pese a que son casi tres años que no compito.

Ahora tienes 38, pero si se da el ascenso, ¿juegas hasta los 40?

Ese es el objetivo. Ascender con Unión Huaral y jugar hasta que me dé el físico.

Edwin Retamoso jugó la Copa América y las Eliminatorias con la selección peruana. (Difusión)