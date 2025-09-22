El candidato a la administración temporal del Sport Boys, Carlos Dávila, ha presentado un proyecto que busca transformar al club chalaco. En lo deportivo, el postulante asegura conversaciones avanzadas con Pablo Bengoechea para dirigir al primer equipo y con Christian Cueva como refuerzo estrella, con la misión de dar un verdadero golpe de mercado.
Asimismo, la apuesta ofrece la designación del uruguayo Leonardo Rumbo, ex River Plate de Uruguay, como director deportivo, figura que puede aportar jerarquía, experiencia y visión internacional.
En el ámbito internacional, la gerenta de Marketing , Andrea Privat, asumiría la responsabilidad de desarrollar los grandes espectáculos deportivos. De la mano, mantiene conversaciones avanzadas con el empresario André Parra para organizar a inicios de 2026 partidos de talla mundial. “Esto hará más atractiva la marca SBA para los patrocinadores desde el día 01″, expresó La Privat.
Los históricos que dan respaldo
Un rol fundamental cumplen César Peralta, ex capitán y campeón del 84, y David Zuluaga, quienes han sido nombrados embajadores institucionales. Su liderazgo y experiencia son pilares de la estructura organizativa del proyecto, garantizando identidad, credibilidad y un vínculo directo con la hinchada.
El plan se completa con la inclusión de un representante de inversionistas chinos como Director de Planeamiento, asegurando respaldo económico inmediato y proyección global.
