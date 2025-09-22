El último domingo fue un día muy especial para Erick Noriega. En el clásico frente al Inter de Porto Alegre, donde Gremio se impuso por 3-2, fue uno de los protagonistas del compromiso al cometer dos penales y romper en llanto por aquella desafortunada situación. En medio de eso, el respaldo fue unánime y el propio club salió al frente para dejarle un fuerte mensaje en su redes sociales.

Instantes después del final del encuentro en el Estadio Beira-Rio, que marcó el séptimo triunfo de Gremio en el Brasileirao, la cuenta oficial del club publicó una fotografía de Erick Noriega dirigiéndose con los ojos llorosos hacia la hinchada en la tribuna, acompañada de una frase motivacional para darle el espaldarazo.

“Se trata de cuánto puedes aguantar y seguir adelante, cuánto puedes aguantar y seguir intentándolo. Eres un luchador, Noriega, y la nación Tricolor está contigo”, se lee en la publicación de la institución de Porto Alegre, donde los torcedores rápidamente reaccionaron con comentarios a favor del ‘Samurái’.

Erick Noriega siempre ha demostrado ser una persona sensible, y claramente el haber provocado dos penales en contra de su equipo lo puso en una situación complicada y el contexto lo superó. Pero tal como se pudo ver durante el encuentro, sus propios compañeros no dudaron en acercarse para alentarlo a seguir.

Erick Noriega tiene contrato con Gremio hasta diciembre del 2028. (Foto: Getty Images)

Este recién fue el tercer partido del futbolista de 23 años con Gremio, todos ellos jugados como central. Si bien su fichaje se dio para reforzar el mediocampo, Mano Menezes ha quedado encantado con sus virtudes como zaguero y esa polifuncionalidad le ha permitido ganarse rápidamente la titularidad.

Aunque su rendimiento contra el Inter no fue el mejor –en la etapa complementaria se reafirmó más y mejoró–, esto le servirá de aprendizaje para seguir creciendo. Nadie mejor que él, que ha tenido que pasar varios obstáculos para ser profesional, para entender que hay días buenos y malos, pero dependerá de su resiliencia para levantarse y seguir adelante como hasta ahora.

Por otro lado, Globo Esporte, en la valoración individual de los jugadores de Gremio, lo puntuó con una nota desaprobatoria de 4.4 y describió su juego así: “Fue imprudente, como mínimo, y provocó dos penaltis en contra de Gremio. El primero fue una entrada deslizante dentro del área. El segundo, un salto con los brazos extendidos. En la segunda parte, mejoró su rendimiento”.

Pese a esta nota que grafica que no fue una noche redonda para el exfutbolista de Alianza Lima, la valoración de la hinchada en la web del citado medio fue de 7.7, lo que explica el respaldo previamente mencionado. Veremos cómo Erick Noriega asume esto en los próximos partidos, donde el ‘Tricolor’ necesita sumar más triunfos para acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Erick Noriega disputó 51 partidos con Alianza Lima antes de marcharse a Gremio. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de vencer por 3-2 al Inter de Porto Alegre, Gremio volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a Botafogo, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Brasileirao 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 24 de septiembre desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Arena do Gremio.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que Depor te brindará la mejor información sobre lo que pueda hacer Erick Noriega en este partido.

