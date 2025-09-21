En medio de una complicada temporada para Emelec, las alarmas se encendieron nuevamente tras conocerse que Christian Cueva retornó a Perú. La noticia no pasó desapercibida, sobre todo porque el club ecuatoriano atraviesa una fuerte crisis económica y deportiva que ha afectado directamente a sus jugadores. Las dudas se centraron en si la decisión del mediocampista estuvo vinculada a los problemas salariales del plantel, o si respondió únicamente a su situación médica.

El momento del conjunto ‘eléctrico’ está lejos de ser el ideal. En lo deportivo, el equipo cayó goleado 4-0 en el clásico ante Barcelona SC, un resultado que lo aleja de la pelea por los puestos de clasificación a torneos internacionales. Pero más allá de la cancha, la crisis también golpea en la interna: los sueldos están atrasados desde julio y, a pocos días de cumplirse tres meses de deuda, la dirigencia no ha brindado una solución clara.

Como consecuencia, los futbolistas y el comando técnico decidieron tomar medidas de protesta. Para el partido ante El Nacional, el plantel optó por no concentrar, un gesto que buscó llamar la atención de los directivos por el incumplimiento. Incluso, trascendió que, de no resolverse la situación, la medida podría escalar al punto de no presentarse al compromiso del próximo 28 de septiembre frente a Orense.

Barcelona goleó a domicilio a Emelec en una jornada de la LigaPro. (Foto: @hectornr_ph)

En medio de este panorama, la ausencia de Christian Cueva generó especulaciones. Algunos medios ecuatorianos informaron que el peruano habría decidido regresar a su país molesto por la situación económica del club, lo que aumentó la incertidumbre entre los hinchas, quienes también exigen respuestas claras a la administración.

Sin embargo, el técnico Guillermo Duró se encargó de aclarar la situación. El estratega explicó que el retorno de Cueva al Perú no está relacionado con un acto de rebeldía ni con la crisis salarial, sino con un tema estrictamente médico, recordando que días atrás fue el propio club quien había comunicado sobre su lesión.

“Él tiene un permiso especial porque se quiso atender con su médico en su país, así que simplemente eso. De parte de la dirigencia y nosotros está habilitado, así que después nada más”, aseguró el entrenador argentino.

Christian Cueva se estaría perdiendo algunas fechas por una lesión confirmada por Emelec. (Foto: Emelec)

El panorama de Cueva en lo personal tampoco es alentador. El volante sufrió una lesión miofacial en el músculo recto anterior del cuádriceps derecho y, además, arrastra una sanción de dos fechas, lo que lo ha mantenido fuera de los últimos compromisos oficiales. La molestia le impidió completar el clásico ante Barcelona y lo marginó del reciente duelo frente a El Nacional.

Por ahora, lo único confirmado es que ‘Aladino’ tampoco podrá estar presente en la próxima jornada frente a Orense, programada para el domingo 28. En Emelec confían en que el volante pueda llegar en condiciones para los octavos de final de la Copa Ecuador ante Leones del Norte, aunque aún no hay certeza sobre los plazos de su recuperación.

TE PUEDE INTERESAR