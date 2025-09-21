El estadio Alejandro Villanueva vibró de alegría el domingo 21 de setiembre. Alianza Lima goleó a Comerciantes Unidos (4-0) y sigue en la pelea por el Torneo Clausura 2025 en la Liga 1 y, en paralelo, se preparan para el crucial duelo de octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana 2025 ante Universidad de Chile. En el plano local, Pedro Aquino se convirtió en una de las figuras de la noche contra los cutervinos, convirtiendo un gol después de un largo periodo fuera del Perú. Además, ‘La Roca’ se mostró enfocado en todo lo que se viene.

“Muy feliz de haber anotado un gol después de 9 años nuevamente en Perú, con esta linda hinchada, y gracias a mis compañeros, ya que venimos haciendo las cosa bien”, declaró el volante nacional en L1MAX, luego de ser elegido como una de las figuras de la contienda.

Para Aquino, Alianza Lima fue dominante en todo el trámite del partido y ello lo replicarán en el choque de vuelta de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile. Los blanquiazules visitarán al cuadro sureño en la localidad de Coquimbo y no habrá presencia de público.

“Salimos a proponer. Si nosotros entramos con esa intensidad de la Sudamericana, vamos a sacar buenos resultados, el equipo entendió que si metemos esa intensidad, puede funcionar este Alianza”, aseguró el futbolista que pertenece a Santos Laguna, equipo con el que tiene contrato hasta 2027.

Por último, se refirió a la posibilidad de ser titular ante Universidad de Chile: “Estamos preparados, vine a aportar mi granito de arena, el que jugará ese día, lo hará de la mejora manera. Al hincha le pido que sigan apoyando, que van a encontrar un Alianza fuerte”.

Cabe resaltar que Pedro Aquino se incorporó para Alianza Lima en el cierre del mercado de fichajes del Torneo Clausura. La venta de Erick Noriega a Gremio de Brasil aceleró el retorno de ‘La Roca’ al fútbol peruano, producto de la necesidad de cubrir el espacio que dejó el ‘Samurai’ en el mediocampo y la falta de cupo para futbolistas extranjeros.

Aquino llegó a préstamos desde Santos Laguna y, de inmediato, comenzó a tener minutos en tienda blanquiazul. Por lo pronto, lleva cuatro partidos oficiales. Tres fueron en el Torneo Clausura (ante Universitario, Deportivo Garcilaso y Comerciantes Unidos). En Copa Sudamericana, jugó en la ida ante Universidad de Chile.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. U. de Chile?

Alianza Lima vs. U. de Chile está programado para este jueves 25 de septiembre desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a la 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del viernes 26.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. U. de Chile?

Alianza Lima vs. U. de Chile se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, con la transmisión exclusiva de DSports, canal con los derechos televisivos para transmitir algunos partidos de la Copa Sudamericana. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión en streaming a través de DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

