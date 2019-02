Emanuel Herrera: "No puedo creer que me hayan mordido, prefiero que me peguen un codazo"

Emanuel Herrera no deja de masticar su bronca por la expulsión que sufrió el pasado sábado ante Sport Huancayo. El delantero de Sporting Cristal mostró las pruebas de que fue mordido por Luis Maldonado.

"Siento mucha bronca por la injusticia. Si ven el video no me doy cuenta de que me echan, el árbitro se me acerca y yo me lo saco de encima cuando me está mordiendo. Yo no hago nada, levanto las manos para salir tranquilo", contó Emanuel Herrera a RPP.



"Cuando me empieza a morder yo lo hago a un lado y le digo al árbitro que me está mordiendo y cuando saca la roja me la saca a mí también. Yo en ningún momento me doy cuenta que me saca a mí la tarjeta, cuando me avisan me sorprendí", añadió.

"No puedo creer que me haya mordido. Prefiero que me peguen un codazo", dijo indignado el jugador de Sporting Cristal quien añadió que espera que el reclamo que realizarán los celestes pidiendo le anulen la tarjeta roja, proceda.

La foto donde el delantero de Sporting Cristal muestra la mordida. La foto donde el delantero de Sporting Cristal muestra la mordida.

"En qué momento lo agredí yo, yo no le hice nada, no puedo creer que me haya mordido delante del árbitro. Si yo hubiera hecho algo me iría tranquilo, pero la verdad es que esto no se lo deseo a nadie", comentó Emanuel Herrera.

El delantero de Sporting Cristal dijo que el jugador de Sport Huancayo no sé disculpó. "Los que se disculparon fueron los compañeros que no podían creer que me haya mordido. Maldonado ya estaba alterado desde el principio del partido y eso lo pueden ver. El tipo estaba mal", afirmó.

"Hasta el día de hoy no puedo creer que me hayan echado, no caigo. No lo puedo creer", repitió Emanuel Herrera y dijo que en ese momento solo pensó en la bronca de no terminar el partido.

Herrera vio la roja en el Sporting Cristal vs. Sport Huancayo. (Fuente: GOLPERU)

"Después te pones a pensar que te pierde un clásico pero tenemos fe que el reclamo va a proceder. Esperemos que la Liga no lo permita", dijo.

El presidente de Sporting Cristal, Carlos Benavides, dijo el domingo que harán llegar el reclamo a las instancias pertinentes y que solicitarán audiencia para el jugador. Los celestes piden la anulación de la tarjeta roja.

