Si bien en las estadísticas oficiales aparece que Piero Quispe solo registra un gol y ninguna asistencia con Pumas UNAM en el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, su nivel continúa creciendo cada fin de semana y hoy por hoy es un indiscutible en el esquema de Gustavo Lema. El último viernes, por ejemplo, fue uno de los mejores en el empate por 1-1 frente a Querétaro, con el que los ‘Felinos’ clasificaron a los Play-in para luchar por un lugar en la Liguilla.

El exjugador de Universitario de Deportes arrancó otra vez como enganche, acompañando en la ofensiva a César Huerta, Leonardo Suárez y Rogelio Funes Mori. Su constante movilidad le permitió estar constantemente en contacto con el balón, participando en las principales jugadas ofensivas de su equipo y siendo solidario en la recuperación, algo en lo que viene mejorando cada día más.

Aunque no quedará registrado en las métricas de su desempeño ante Querétaro, Piero Quispe participó en el empate anotado por Eduardo Salvio a los 67′. Tras una combinación en el centro del campo, el atacante argentino aplicó todo su talento para meterse al área, quitarse a varios rivales de encima y definir a placer ante la nula reacción del portero Guillermo Allison. Minutos después Gustavo Lema sacó al volante de 22 años para el ingreso de Robert Ergas.

Más allá de que no completó el encuentro, el rendimiento de Quispe fue más que aceptable, registrando cinco pases claves que pudieron haber tenido un mejor final, pero lamentablemente Rogelio Funes Mori no estuvo fino en la definición. Eso sí, su actuación fue reconocida por los hinchas de Pumas UNAM a través de las redes sociales, en donde destacaron su buen momento con el equipo en esta etapa de la temporada.

Por otro lado, el resultado no fue el que esperaban los universitarios, pues necesitaban ganar a como dé lugar para tentar el pase directo a la Liguilla. Lamentablemente Querétaro –que todavía no tiene su boleto asegurado y podría quedarse fuera de carrera con este empate– no fue un rival sencillo ya que también se jugaba lo suyo en este duelo, lo que supuso un trámite bastante disputado en el centro del campo.

En la conferencia de prensa pospartido, Gustavo Lema lo reconoció así: “Fue un partido muy muy disputado, como lo esperábamos, partido muy trabado, no nos sorprendió nada, ni siquiera el gol. Se cometieron algunos errores. La verdad también hay cosas para destacar, se repuso el equipo de un rival que es muy duro, muy agresivo y se repuso bien. La verdad estaba al final abierto, pudieron ganar ellos, pudimos ganar nosotros”.

Pese a su autocrítica, el estratega argentino apuntó a que todavía están con vida para pelear por el título del Clausura 2024. “Esperábamos ganar para lograr otro tipo de objetivos intermedios que tenemos, el objetivo principal obviamente todavía está vivo. El sabor es agridulce porque se hizo un punto menos que la temporada pasada, hay cosas positivas, hay que seguir mejorando y esto no te ha dicho la última palabra”, puntualizó.

Piero Quispe tiene contrato con Pumas UNAM hasta diciembre del 2026. (Foto: Getty Images)





¿Qué se le viene a Pumas UNAM?

Luego de este empate por 1-1 con Querétaro, Pumas UNAM tendrá que esperar a que finalice la décima séptima jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX para conocer a su rival en los Play-in y así conocer su camino rumbo al título. Las combinaciones son muchas, pero hasta el momento existe un alto porcentaje de que los ‘Felinos’ enfrenten a Chivas de Guadalajara, Necaxa o Pachuca. Todo puede suceder.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO