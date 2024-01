Luego de vencer a Once Caldas en la ‘Noche Blanquiazul’ y unos días de entrenamientos, Alianza Lima está listo para afrontar su segundo reto con un equipo del extranjero: enfrentará a Universidad Católica de Chile este domingo 21 de enero en el Estadio Mansiche de Trujillo, por la ‘Tarde Blanquiazul’. El detalle no menor es que el duelo no será televisado; sin embargo, salió a la luz un nuevo canal que se encargará de que los hinchas ‘íntimos’ puedan ver la transmisión y todo lo que suceda en el recinto deportivo.

Como es habitual, son muchos los hinchas ‘blanquiazules’ que no podrán asistir al Mansiche para acompañar al equipo de sus amores, así que buscarán otras opciones para verlo. Mediante un comunicado oficial, la institución de La Victoria anunció cuál es el canal que transmitirá todos los detalles de la ‘Tarde Blanquiazul 2024′, que promete ser una fiesta de inicio a fin.





¿En qué nuevo canal ver Alianza Lima vs. U. Católica?

Alianza Lima confirmó que su partido ante Universidad Católica, además de todos los pormenores de la ‘Tarde Blanquiazul’, se podrá ver a través de la señal de Zapping Sports. El evento deportivo, que será histórico porque que el club presentará su nueva plantilla fuera de la capital, se emitirá a través del canal 80 de la nueva plataforma de TV online Zapping.

Cabe mencionar que existen dos planes a disposición: Plan Nacional y Plan Liga 1. Se pueden conectar, como máximo, hasta cinco dispositivos con la misma cuenta, siempre que sea en dos ubicaciones distintas. Los aficionados pueden suscribirse en la siguiente página web: Zapping.pe.





¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. U. Católica?

El encuentro entre Alianza Lima y Universidad Católica de Chile está pactado para este domingo desde las 2:00 de la tarde, en el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia comenzará a las 3:00 de la tarde. Será la segunda presentación de la plantilla victoriana y sus hinchas están a la expectativa.

¿Cuándo debuta Alianza Lima en la Liga 1?

Después, los dirigidos por Alejandro Restrepo sumarán una última semana de entrenamiento pensando en su debut en la Liga 1, donde enfrentarán a la Universidad César Vallejo por la primera jornada del Torneo Apertura 2024. Este encuentro está pactado para el domingo 28 desde las 8:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Nacional y será transmitido por la señal exclusiva de Liga 1 MAX.





