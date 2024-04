Este domingo 21 de abril, Sporting Cristal y Cusco FC se enfrentan en el Estadio Alberto Gallardo, por la jornada 12 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Es un duelo importante para los ‘celestes’, que buscarán recuperar el primer lugar de la tabla de posiciones (ahora le pertenece a Universitario, que tiene dos puntos más). A continuación, te contamos en qué canales podrás ver el compromiso y a que hora comienza.

El equipo dirigido por Enderson Moreira llega a este partido tras vencer por 3-2 a Deportivo Garcilaso en el Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco. La figura fue Joao Grimaldo, quien anotó un doblete en los primeros minutos del encuentro. Santiago González colocó el tercer tanto ‘cervecero’. Un triunfo vital en una zona complicada y ahora le toca volver a enfrentar a un cuadro cusqueño.

Lo especial de enfrentar a Cusco FC este domingo es que podría darse el retorno del goleador uruguayo Martin Cauteruccio, quien se ha perdido los últimos partidos por una inflamación hepática, pero ya se encuentra recuperado y ha recibido el visto bueno del área médica del combinado bajopontino. ¿Tendrá minutos? Todo depende del técnico brasileño.

Cabe mencionar que la última vez que Sporting Cristal y Cusco FC se enfrentaron fue en la fecha 16 del Torneo Clausura 2023. Aquella vez, los imperiales obtuvieron un triunfazo por 4-1 con goles de Felpe Rodríguez, Abdiel Ayarza, James Morales y Gerson Barreto. El encargado de descontar para los ‘celestes’ fue Yoshimar Yotún.

El cuadro dorado llega al Alberto Gallardo tras vencer por 3-2 a ADT en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Juan Manuel Tevez (2) y Luis Ramos marcaron para el local; mientras que Angel Quinonez y Joao Rojas lo hicieron para el conjunto tarmeño. En el final, hubo una gresca y fueron expulsados tres jugadores.





¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Cusco FC?

Sporting Cristal vs. Cusco FC será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de Liga 1 MAX (L1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Best Cable y Claro TV, además de su versión de streaming a través de Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Cusco FC?

Sporting Cristal vs. Cusco FC está programado para este domingo 21 de abril desde las 11:00 a.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 1:00 p.m., en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 12:00 p.m., en México a las 10:00 a.m.





¿Dónde se jugará el Sporting Cristal vs. Cusco FC?





