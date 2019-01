¡Un loco de altura! Erick Delgado y su nuevo desafío vistiendo la camiseta de UTC

Nunca pensó vestirse de crema, pero un loco, finalmente, es capaz de todo y Erick Delgado no es la excepción. Tras firmar con UTC de Cajamarca por un año, el nuevo arquero de Franco Navarro habló con Depor sobre este nuevo desafío.

“Es una nueva experiencia porque nunca he jugado en un equipo de altura, pero al mismo tiempo es un plus. UTC siempre ha hecho buenos campeonatos y este año no será la excepción”, le dijo a Depor.

Fichajes 2019: altas, bajas y rumores del mercado de pases del fútbol peruano



El flamante jale del ‘Gavilán’ también mostró su alegría por el nuevo grupo al que pertenece. “Estoy muy entusiasmado con la idea de jugar en Cajamarca. Intentaré ayudar con mis actuaciones para pelear en los primeros lugares del campeonato”, agregó.

Erick Delgado contó los detalles de su llegada a UTC. En la víspera de Noche Buena, recibió una llamada que definiría su futuro. Franco Navarro lo convencería para poner la firma.

“Le fui sincero. Si yo escogía UTC era porque estaba él de por medio. Lo conozco de chico y siempre se ha portado bien conmigo. Además, como entrenador siempre ha sacado lo mejor de sus equipos”, finalizó.