En el regreso al estadio Alejandro Villanueva (Matute) por Liga 1, Alianza Lima consiguió una victoria ante Alianza Atlético (2-0) por la fecha 2 del Torneo Clausura 2024. Para la segunda parte del año, los blanquiazules sumaron algunos refuerzos y, en esa lista, hay un jugador que ya se ganó el puesto de titular: Erick Noriega. Precisamente, el ex Comerciantes Unidos mostró sus impresiones y habló también sobre su proceso de adaptación al club de La Victoria.

“Bastante contento de la victoria en casa, en Matute. La hinchada nos ayudó bastante a poder sacar este triunfo, el equipo está bastante motivado. Sabemos el objetivo que tenemos y lo tenemos muy claro. Vamos a seguir luchando y entrenando para poder lograrlo”, contó para L1 MAX.

Por otro, Noriega contó que se siente identificado con el club: “Soy hincha de Alianza desde chiquito, eso suma bastante. Los compañeros y el comando técnico me ayudan a tener confianza dentro del campo. Gracias a Dios se dio la oportunidad de ser titular desde la primera fecha, es un esfuerzo bueno, sumado a las dos victorias”.

La llegada de Erick a Alianza Lima se dio luego de un buen desempeño en Comerciantes Unidos. A sus 22 años de edad, volvió al equipo donde se formó. El defensa contó que siente una rápida adaptación, teniendo en cuenta el apoyo del plantel en los trabajos de preparación.

“Todos me dieron una confianza increíble, conocía a algunos por la Sub-23 y la Selección mayor. En los entrenamientos me ayudan un montón. Desde el primer día me intentaron ayudar con el estilo de juego de Alianza que no es lo mismo del equipo en el que estuve antes”, apuntó.

Noriega volvió a Perú en el 2023 - tras estar en Japón - para jugar por Universidad San Martín en la Liga 2. Con los ‘Santos’ disputó 25 partidos y si bien no logró el ascenso, sus actuaciones valieron para ser fichado por Comerciantes Unidos en 2024, donde disputó 16 partidos en el Torneo Apertura.

La polifuncionalidad es uno de los puntos altos que presente Erick Noriega en su juego. En los dos partidos disputados con Alianza Lima se ubicó en la línea defensiva de tres jugadores que propone Alejandro Restrepo; sin embargo, también puede ubicarse como líbero o en el mediocampo.





¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima será ante Universitario de Deportes en el estadio Monumental de Ate, por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este compromiso está programado para jugarse el viernes 26 de julio desde las 8:30 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y se podrá ver a través de la señal de GOLPERU.

Será la segunda edición del clásico del fútbol peruano en la presente temporada. En el Torneo Apertura, los ‘compadres’ se enfrentaron en el estadio Nacional y los ‘cremas’ fueron los que ganaron el duelo por 1-0, con un gol de Andy Polo en los primeros minutos de juego. Será el encuentro más atractivo de esa jornada. Y el que gane daría un golpe importante en el Clausura.





