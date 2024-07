Llegó a inicios de año al fútbol argentino -tras salir de Alianza Lima- y en solo seis meses se ha convertido en una de las figuras de su equipo. Hablamos de Bryan Reyna, el habilidoso jugador de la Selección Peruana, quien dio dos asistencias en el triunfo por 2-1 de Belgrano de Córdoba frente a Deportivo Riestra el último viernes, por la Jornada 6 de la Liga Profesional 2024. De esta manera, se ha convertido en uno de los favoritos de los hinchas del ‘Pirata’. El futbolista de 25 años se encuentra viviendo un gran momento en Argentina y es titular indiscutible en el conjunto que dirige el técnico Juan Cruz Real.

Tras su participación con la ‘Bicolor’ en la Copa América 2024, donde sumó 91 minutos en el torneo (23′ ante Canadá y 63′ frente a Argentina), Bryan Reyna regresó a Argentina para sumarse al Belgrano, con el que había hecho una buena primera parte del año. En su retorno al ‘Pirata’, el futbolista nacional pudo sostener su nivel y fue la figura del cuadro cordobés, participando en los dos goles en el triunfo frente a Riestra. Por esta razón, Depor se contactó con periodistas argentinos para que nos brinden un mejor panorama sobre la evolución del ‘Picante’.

Así ven a Bryan Reyna desde Argentina

El periodista argentino Hugo Caric, de la revista ‘El Sur’ y el diario ‘Perfil Córdoba’, habló sobre el momento que vive Bryan Reyna. “Cuando él llega a Córdoba no era un jugador que ya estaba en este mercado, tenía antecedentes en Perú y España, pero no se sabía mucho. Había que verlo jugar porque en los últimos tiempos habían llegado algunos jugadores del exterior, pero no habían tenido muchos minutos ni importancia en el equipo. En el caso de Bryan (Reyna) enseguida se destacó por sus características. Belgrano buscaba un futbolista que podía jugar por los extremos y ha sido importante en la tarea de creación, mostrándose como un jugador distinto. Puntualmente en el partido de anoche (viernes ante Riestra) fue totalmente decisivo porque él participa en las dos acciones ofensivas de los dos goles de Belgrano y con dos asistencias”, dijo.

Además, explicó que el ‘Picante’ aún puede seguir creciendo en el fútbol argentino. “Tiene todo el potencial y no ha tocado su techo todavía. Depende mucho de él y de cómo asuma su condición de futbolista profesional. Tiene un club que lo contiene, un entrenador que lo apoya y un grupo que confía en él. El contexto está dado para que el crezca y se potencie en este fútbol. Nosotros lo veíamos en los primeros días cuando hacía sus gambetas y decíamos: ¿este quién es, Teófilo Cubillas? La verdad es que desde el inicio mostró algo diferente de lo que se ve en Argentina. Esa técnica la ha ido incoporando al servicio del equipo, sin perder su esencia”, comentó.

Bryan Reyna fichó por Belgrano este 2024 y es titular en el 'Pirata'. (Foto: Getty Images)

Por su parte, Santiago Nihoul de ‘Hablemos de Belgrano’ dio su opinión sobre la actualidad de Bryan Reyna. “Su evolución ha sido formidable, de menor a mayor. En un fútbol argentino que es muy dinámico, pero sobre todo muy físico, y que si no estás atento durante todo el partido al mínimo error lo puedes pagar muy caro, (Bryan) Reyna ha sabido interpretar la idea de juego de cada uno de los entrenadores; primero con Farré y ahora con Juan Cruz Real ha podido entrar en el esquema de Belgrano. Es un jugador letal y muy vistoso de verlo en el fútbol argentino, que carece de futbolistas como él y sus características. Hoy en día es uno de los mejores futbolistas y revelación del fútbol argentino. Está dentro del Top 3 de los mejores jugadores de Belgrano. Ha jerarquizado al equipo de una manera increíble y ante Riestra fue el mejor de la cancha”, expresó.

“Cuando Reyna agarra la pelota es el único que hace algo distinto dentro lo normal que se puede ver en el fútbol argentino. Es un jugador muy desequilibrante y por eso ha sido uno de los mejores jugadores dentro de esta campaña de Belgrano. Es una pena que no haya tenido más minutos en la Copa América”, añadió.

Mientras que Tomás Petracca, también de ‘Hablemos de Belgrano’, señaló que “está siendo uno de los mejores de Belgrano en la liga profesional. Es el jugador con más técnica, más desequilibrante y gambeteador del plantel, como también uno de los más cotizados. Es uno de los pilares fundamentales del plantel, arrancó de abajo y ya de a poco se fue ganando la confianza en el equipo”. Asimismo, aseguró que si sigue destacando podrá emigrar pronto: “Ha evolucionado bastante bien Bryan (Reyna) en el fútbol argentino y siento que en diciembre varios clubes de Europa y Brasil se van a fijar mucho en él ”, comentó.





