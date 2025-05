Si bien su último partido frente a Sao Paulo fue muy pobre, pecando de individualista y fallando en las decisiones en los metros finales, Eryc Castillo es titular indiscutible en Alianza Lima. El ecuatoriano ha sabido ganarse un lugar dentro del esquema de Néstor Gorosito y en La Victoria están muy contentos con lo que viene demostrando hasta el momento.

En cuanto a números, en la Liga 1 Te Apuesto ha disputado seis partidos en lo que va del Torneo Apertura, registrando dos goles y dos asistencias. Asimismo, en lo que respecta a la Copa Libertadores, lleva 10 encuentros jugados, con dos tantos y una habilitación. Claramente ha sabido ser determinante en lo que va de la temporada.

Precisamente por eso, según algunos medios ecuatorianos, el delantero habría generado interés en Newell’s Old Boys. Coincidentemente, en una reciente entrevista con DSports, Castillo fue consultado sobre su presente en Alianza Lima y la posibilidad de que se marche a otro club en el mediano plazo.

En primera instancia, el atacante se mostró agradecido por la confianza que le dieron en Alianza Lima y dejó entrever que todo lo que se viene diciendo sobre futuro son simples rumores, nada concreto. “En realidad, qué te puedo decir, se está hablando, murmurando. Yo soy muy agradecido con las personas que me brindan la mano”, comentó.

Precisamente, en honor a ese agradecimiento, el ecuatoriano aseguró que, de darse una propuesta para renovar por los victorianos, estos tendrán la primera opción. Está feliz en el Perú, tiene la continuidad que no tuvo en el 2024 y se siente importante dentro del equipo, algo que es fundamental para que pueda desplegar su juego en el campo.

“Como te digo, hace cuatro o cinco meses no es que estaba en el aire, pero no tenía nada concreto. Estas personas confiaron en mí, el club confió en mí y yo soy muy recíproco con eso. Si se da la posibilidad de renovar con Alianza Lima, bienvenido sea, porque me gusta ser recíprocos con los que me ayudan”, agregó.

En esa misma línea, Eryc Castillo no dejó de agradecer el respaldo de los directivos de Alianza Lima, pues le dieron la oportunidad para poder relanzar su carrera y mostrarse a nivel internacional. Recordemos que su vínculo contractual con los íntimos finaliza en diciembre de este año, pero podría extenderse si llegan a un acuerdo.

“Estoy contento con eso, siempre voy a agradecerle la oportunidad de todo lo que me está pasando en mi carrera. Esto feliz, gracias a Dios se está logrando algo importante. Quizás hace cuatro meses estaba en un camino incierto y ahora se dio la posibilidad de venir acá, solo queda estar disfrutando”, aseveró.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-0 a manos de Sao Paulo por la Copa Libertadores, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando viste a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 10 de mayo desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

