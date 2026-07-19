La obtención del Mundial 2026 por parte de España también se vivió con una enorme emoción en Perú. Apenas el árbitro decretó el final del partido y se confirmó la victoria por 1-0 sobre la Argentina de Lionel Messi, decenas de hinchas españoles estallaron de alegría en distintos restaurantes y bares del distrito de San Isidro.

Desde varias horas antes del encuentro, los aficionados se habían reunido para seguir la final. Vestidos con camisetas de La Roja, bufandas y banderas, acompañaron cada jugada con nerviosismo, conscientes de que estaban a un paso de volver a conquistar el título más importante del fútbol mundial.

La tensión se mantuvo durante gran parte del compromiso, ya que ambos equipos protagonizaron un duelo muy disputado. Sin embargo, todo cambió en el tiempo suplementario, cuando Ferran Torres apareció para marcar el único gol del partido y acercar a España a una nueva consagración.

El tanto del delantero español desató la euforia en los locales de San Isidro. Los abrazos entre familiares y amigos fueron inmediatos, mientras los cánticos y aplausos se hicieron sentir en cada rincón donde se transmitía la final del Mundial 2026.

Con el pitazo final, la celebración fue total. Muchos aficionados ondearon la bandera española, entonaron canciones dedicadas a su selección y compartieron el histórico momento con otros seguidores que también llegaron para apoyar al combinado dirigido por Luis de la Fuente.

Españoles celebran el título de su selección en San Isidro (Foto: F. Sangama - GEC)

El ambiente festivo se extendió por varios minutos. Los restaurantes y bares lucieron completamente llenos y los hinchas aprovecharon la ocasión para tomarse fotografías, registrar videos y celebrar un título que pone nuevamente a España en la cima del fútbol mundial.

La derrota de la Argentina de Lionel Messi no pasó desapercibida entre los presentes. Aunque hubo respeto por el conjunto albiceleste y por la trayectoria de su capitán, la felicidad por el triunfo español terminó imponiéndose en una jornada cargada de emociones.

De esta manera, San Isidro se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro para la comunidad española y los amantes del fútbol en Lima. La victoria por 1-0, gracias al gol de Ferran Torres, dio paso a una celebración inolvidable que se prolongó tras la coronación de España como campeona del Mundial 2026.

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