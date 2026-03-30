La Municipalidad de Lima anunció el pasado domingo la clausura temporal del Estadio Nacional, el primer escenario deportivo del país. La disposición se realizó a través de fiscalizadores municipales con apoyo de serenazgo, quienes colocaron sellos de clausura en todos los accesos del recinto. De hecho, la noticia encendió las alarmas en Sporting Cristal, pues tenía pensado debutar en la fase de grupos de la Copa Libertadores en dicho escenario y ahora tendrá que volver a Matute, y también para los seguidores del fútbol peruano, causando preocupación.

Sergio Ludeña, presidente del IPD, señaló que la clausura temporal del Estadio Nacional se debió a que la empresa Tropimusic Entertainment incumplió los horarios del contrato y generó ruido excesivo, afectando a los vecinos de la zona tanto el viernes y sábado por un concierto de salsa. Además, indicó que la compañía organizadora asumirá la multa y aseguró que, desde 2027, se priorizarán los eventos deportivos sobre los conciertos en el recinto.

“El responsable es la empresa Torpedo Music. Hemos encontrado que la empresa no cumplió con culminar el evento a las 11 de la noche y han seguido por algunas horas más. Y obviamente, eso genera un malestar y hay que ser considerados con todos los vecinos del lugar. No solamente porque se pasan los horarios establecidos, sino porque lo que nos indican es que el ruido ha sido muy alto y han habido diferentes desechos en las vías públicas”, agregó Ludeña en RPP.

Eso sí, el presidente del IDP agregó que ellos no van a asumir ningún gasto. “Dentro del contrato tenemos una garantía, aproximadamente 450 mil soles, lo cual nos permite, si es que no cumple la empresa con los diferentes compromisos, retener y penalizar en diferentes aspectos. Y por otro lado, hoy en la mañana hemos remitido un escrito a la empresa que ha hecho el evento, y nos han respondido que ellos están asumiendo este gasto de los 110 mil soles (de la multa)”, agregó.

Por otro lado, aseguró que el Estadio Nacional podría ser reabierto en las próximas horas. “Nos hemos comunicado con el Alcalde de Lima, en el transcurso de la mañana hemos presentado algunos documentos y esperamos que entre hoy por la tarde o el día de mañana, se pueda aperturar nuevamente el Estadio Nacional, que es lo que corresponde y de alguna manera que este tipo de detalles no vuelvan a ocurrir en el futuro”, puntualizó.

Por último, aseguró que por contrato hay eventos no deportivos que están programados y no se pueden mover o postergar; sin embargo, luego de ello la prioridad es que solo de dediquen a temas deportivos, con actividad inmediata para Sporting Cristal y Sport Boys, tanto en Copa Libertadores como Liga 1, y también para la Selección Peruana en este nuevo proceso con Mano Menezes.

“Nuestro enfoque y de esta gestión, como se lo he dicho hace unos días que me reuní con Sporting Cristal y con Sport Boys, porque tienen partidos cercanos, es que nuestra posición es darles el espacio al fútbol en este caso. Y ellos lo tienen claro y estamos trabajando para poder resolver esto en el corto plazo y en menos de 30 días se pueda volver a utilizar la casa de la Selección”, finalizó Ludeña.

Imágenes aéreas del por ahora clausurado Estadio Nacional de Lima por medidas de orden público. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

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