¿Se viene otro golpe en el mercado de pases? Carlos Zambrano y Miguel Trauco estuvieron en la mira de varios clubes de la Liga 1 luego de salir de Alianza Lima por temas disciplinarios. En ese sentido, Sport Boys estuvo en primera posición para fichar a ambos futbolistas y la directiva rosada aseguró que solo faltaba la firma para incorporar a los exseleccionados. Sin embargo, la operación se frenó sobre el cierre del libro de pases y ambos jugadores se quedaron en el aire. De todos modos, se les abrió una luz de esperanza en otra institución del fútbol peruano: Juan Pablo II College.

Tanto el ‘Káiser’ como el ‘Genio’ están en conversaciones con el cuadro papal y cumplen una excepción para sumarse y debutar cuánto antes y no esperar al Torneo Clausura, cuando se reabra el libro de pases: al encontrarse como jugadores libres, pueden ser fichados hasta la fecha 12 del Apertura; es decir, hasta el fin de semana del 26 de abril. En ese sentido, todo dependerá de si las negociaciones llegan a buen puerto aprovechando este receso por la fecha FIFA.

Ambos futbolistas cuentan con el visto bueno del entrenador Marcelo Zuleta y solo falta llegar a un acuerdo en la parte económico y también revisar los detalles del contrato de alguna cláusula especial de disciplina, sobre todo por los antecedentes recientes de ambos. Si el sueldo y también este detalle contractual les parece a ambos, Zambrano y Trauco podrían ponerse la camiseta de Juan Pablo II y volver a las canchas luego de dos meses sin competencia.

Sin dudas, el conjunto de Chongoyape necesita refuerzos para poder levantar posiciones en el Torneo Apertura y tentar un cupo a un torneo internacional, en este caso la Copa Sudamericana: hoy se ubica 11° en la tabla producto de tres triunfos, un empate y cuatro derrotas. De darse, además, Zambrano y Trauco se reencontrarían con Christian Cueva, quien busca ganarse un lugar en el once titular de los norteños.

Carlos Zambrano y Christian Cueva se podrían reencontrar en Chongoyape.

Cabe precisar que Sport Boys, según palabras de su flamante entrenador Carlos Desio, todavía no da por descartada la llegada de Zambrano y Trauco, en caso no cierren su fichaje por Juan Pablo II College. Esta semana será clave para definir la situación de ambos futbolistas; caso contrario, tendrán que buscar nuevos horizontes para no seguir inactivos.

“A mí me han comunicado que están teniendo reuniones con ellos y obviamente van a tomar una decisión. Me consultaron sobre qué me parecía y a mí, mientras haya jugadores buenos que vengan a sumar y a aportar, están todos bienvenidos. Se están manteniendo las conversaciones, en eso no me meto”, comentó Desio cuando fue preguntado sobre la opción de sumarlos al plantel de Sport Boys.

Por ahora, las conversaciones continúan y no hay nada cerrado. Sin embargo, en Sport Boys no descartan reforzarse con estos dos futbolistas de experiencia para lo que resta de la temporada, mientras Juan Pablo II también espera tomar la delantero y sumar al zaguero central y al lateral izquierdo, quienes siguen libres desde principios de año luego de ser separados de Alianza Lima.

Juan Pablo II viene de caer ante Alianza Lima en Matute. (Foto: Liga 1).

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